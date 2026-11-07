Janine Gutierrez, balik-folklore sa Netflix series na ‘Balaraw’
Saktong-sakto ang role ni Janine Gutierrez sa Netflix series na “Balaraw: Blood Island” dahil pinagsama nito ang dalawang bagay na bet niya: ang mga Filipino supernatural stories na sinusundan niya noong bata pa siya at ang mga female characters na sila ang nagpapatakbo ng kwento sa isang thriller.
Sa six-episode series na nag-premiere noong Oct. 29, gaganap si Janine bilang si Sabina Tejeros. Hinahanap ni Sabina ang nanay niyang si Rebecca, na ginampanan ni Agot Isidro, na nawala apat na taon na ang nakalipas. Dahil sa isang clue, napadpad si Sabina sa isang remote island kasama ang girlfriend niyang si Bulak, na ginampanan ni Charlie Dizon, at ang tito niyang si Arturo, na ginampanan ni Ronnie Lazaro.
Kuwento ni Janine, mahilig siya bumili ng maliliit na libro tungkol sa mythical creatures at local legends noong bata pa siya. Para sa kanya, chance ang series na ito para balikan ang mga kwentong iyon gamit ang adult perspective, kung saan naiimagine niya na ang mga creatures mula sa Philippine folklore ay nabubuhay kasabay ng mga tao ngayon.
Kinalugdan din ng actress ang pagkakasulat sa mga role nina Sabina, Bulak, at Rebecca. Sa halip na maghintay lang ng sasagot sa misteryo, si Sabina mismo ang nag-drive ng investigation, habang sumasamay naman si Bulak kahit delikado. Sabi ni Janine, ang pagiging persistence ni Sabina ay katulad ng pagiging protective niya sa kanyang mga nakababatang kapatid dahil pareho raw silang matigas ang ulo.
Kinuha rin ni Janine ang treatment nina Sabina at Bulak bilang couple na bahagi ng takbo ng kwento. Ayon naman kay Charlie Dizon, nakatulong ang workshops at isang intimacy coach para makabuo sila ng trust sa kanilang mga scenes.
Mula sa crime patungong supernatural
Sinabi ni Director Rae Red na dumaan sa ilang revisions ang project. Noong una, crime ang emphasis ng mga early drafts, pero nanatiling sentro ang story ng mag-ina habang dine-develop ang mga supernatural elements. Nagtrabaho rin si Red at ang kanyang team para i-design ang manananggal na mayroon pa ring human features.
Reunion ito nina Janine at Red matapos ang film na “Babae at Baril” noong 2019 kung saan nanalo si Janine bilang best actress. Aminado ang actress na isa sa mga dahilan kung bakit siya na-attract sa project ay ang pagkakataong makatrabaho uli si Red at ang production team nito.
Ang hirap sa set
Hindi rin naging madali ang shoot dahil sa practical difficulties. Inamin ni Janine na lumala ang motion sickness niya noong dalawang araw silang nag-film sa loob ng bangka. Kahit may preparation para sa mga underwater scenes, mas mahirap daw itong gawin kaysa sa training. Para naman sa crew, isang maliit na bangka ang nagsilbing floating restroom habang nasa gitna ng dagat.