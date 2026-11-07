Miguel Tanfelix at Ysabel Ortega, nag-fishing adventure kasama ang Sparkle friends
Hindi lang basta beach getaway ang ginawa nina Miguel Tanfelix at Ysabel Ortega dahil sinubukan din nila ang fishing. Sa isang Instagram post, nag-share si Ysabel ng mga photos ng kanilang adventure kung saan kasama rin nila ang mga Sparkle artists na sina Derrick Monasterio, Elle Villanueva, Matt Lozano, at Sophia Señoron.
Kilig naman ang caption ni Ysabel dahil isa na raw ito sa mga na-check off sa kanyang bucket list. Sabi niya, One more thing checked off my bucket list!! Dipping my toes into new side quests. Go fishing, check!!!
Magkakaibigan ang grupong ito mula pa noong nagtrabaho sila sa fantasy series na Voltes V: Legacy. For those who missed it, nagsimulang mag-date sina Miguel at Ysabel noong 2021 at opisyal na kinumpirma ang kanilang relationship noong 2023.
Sana all may ganitong squad na kasama sa side quests, 'di ba?