Matt Lozano at Rein Hillary, sasama sa 'Super Barangayan'
Nagdagdag ng star power sina Matt Lozano at Rein Hillary sa event ng GMA Radio na gaganapin ayon sa ulat sa Adarna court sa Barangay Commonwealth, Quezon City sa Biyernes, 6 November 2026, ayon sa ulat.
Kabilang sa mga highlight ng Super Barangayan ang performance ng dalawa para sa mga Kapuso at Kabarangay. May chance manalo ng cash prizes, smartphones, at GMA-7 jacket ang mga nag-register sa event.
May meet and greet din ang mga fans sa mga paboritong Barangay LS DJ na sina Mama Emma, Papa Ace, at Lady Gracia, na magho-host ng event na inorganisa ng GMA Radio team.
Magsisimula ang registration sa 4 pm.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.