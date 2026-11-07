AZ Martinez, naiipit sa first love at new love sa teaser ng 'The Way Back To You'
May bago na tayong papanoorin sa Viu! Inilabas na ang official teaser ng "The Way Back To You" kung saan bibida sina AZ Martinez, Ralph De Leon, at Michael Sager. Sa loob ng 39 seconds, agad nating nakita si Julia, na ginagampanan ni AZ, na muling nagkasalubong ang landas sa kanyang first love na si Patrick, na ginagampanan naman ni Michael Sager.
Habang sinusubukan ng dalawa na ibalik ang kanilang romance at harapin ang mga isyung hindi naresolba noon, biglang papasok sa eksena si Tristan, na ginagampanan ni Ralph De Leon, para ipagtapat ang kanyang nararamdaman para kay Julia. Ang tanong na lang talaga ay: first love or new love? Sino kaya ang pipiliin niya?
Ang series na ito ay idinirekta ni JP Habac at nagsimula ang production noong September. Set ito sa isang fictional provincial town na sikat sa mga onion farms. Dito magrereconnect ang mga characters sa mga tao at lugar mula sa kanilang nakaraan, habang ini-explore ang first loves at present-day relationships.
Sabi ng Viu, ang series ay warm, witty, and hopeful. Balance daw ito ng humor at heart kasama ang mga unexpected turns na nangyayari kapag bumabalik sa hometown. Bukod sa main trio, kasama rin sa cast sina Ashley Sarmiento, Marco Masa, at Jenzel Angeles.
Markahan na ang calendars dahil ang premiere nito ay sa November 23 sa Viu.
Kayo, team first love ba kayo o team new love? Kasi kami, mukhang mahihirapan pumili!