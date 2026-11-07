JoHeart is back! Heart Evangelista at John Prats, magsasama na ulit sa isang movie
Official na ang pagbabalik ng JoHeart! Nagsimula na ang filming para sa reunion movie nina Heart Evangelista at John Prats, at target itong ipalabas sa February 2027.
Kahit wala pang title ang pelikula, nagpakawala na ang Cornerstone Studios ng sneak peek ng first day of shooting noong Thursday, November 5. Grabe ang hype sa social media dahil umabot ng more than 1 million views ang filming teaser sa loob lang ng less than 24 hours. Nagpasalamat din ang production company sa suporta ng mga fans.
The team behind the magic
Hindi lang acting ang focus dito dahil si John Prats mismo ang nasa director's chair para sa movie na ito. Isinulat naman ang kwento ni Angel Tomas, habang si Jeffrey Vadillo ang executive producer mula sa Cornerstone Studios. Si Irene Villamor naman ang nagsilbing creative producer.
From G-mik to the big screen
Let's be honest, nostalgic talaga ito kasi nag-date sina Heart at John in real life noon. Unang beses silang naging on-screen pair sa youth-oriented series na "G-mik" bago sumunod ang mga pelikulang "My First Romance" at "Tanging Ina."
Actually, hindi naman sila totally nawala sa radar ng isa't isa. Noong March, nagkasama sila for an episode ng "Heart World" season 2, ang reality show ni Heart. Sumunod pa ang music video ni TJ Monterde para sa kantang "Teka Lang" noong May kung saan gumanap silang old flames. Pero ito na ang first solo movie nila after 23 years, kaya naman #JoHeartAllOverAgain na talaga ang vibe.