Doh Kyungsoo sa Manila: Ticket prices at perks para sa 'Day Off' concert
Maghanda na sa pag-ubos ng budget dahil confirmed na ang pagbisita ni Doh Kyungsoo sa Manila para sa kanyang "Day Off" concert tour. Gaganapin ang event sa 23 January 2027 sa Araneta Coliseum, kung saan siguradong magiging chaotic ang excitement ng mga fans.
May anim na tiers ng tickets na pwedeng pagpilian, mula P3,200 hanggang P16,800, kasama na ang ticketing charges. Para sa mga gustong mapalapit, narito ang breakdown ng presyo: VIP Seated sa P16,800, Lowerbox Premium sa P13,800, Lowerbox Regular sa P10,600, Upperbox Premium sa P8,400, Upperbox Regular sa P4,200, at General Admission sa P3,200.
Siyempre, hindi mawawala ang mga fan benefits na nakadepende sa biniling ticket. Ang mga kukuha ng VIP Seated ay may access sa soundcheck at send-off sessions, VIP ID at lanyard, dalawang exclusive photocards, at chance na manalo ng signed postcard para sa 40 lucky winners.
Para naman sa Lower Box Premium, 100 ticket holders ang makakapasok sa soundcheck at 20 ang makakakuha ng signed postcards. May 20 winners din ng signed postcards para sa Lower Box Regular. Sa Upper Box Premium at Upper Box Regular, tig-10 ticket holders ang swertehin sa signed postcards.
Kung hindi ka naman naka-VIP, don't worry dahil lahat ng Lower Box at Upper Box ticket holders ay makakatanggap pa rin ng dalawang exclusive photocards. Ang General Admission naman ay may isang exclusive photocard.
Kailangang mabilis ang fingers dahil mag-o-on sale na ang mga tickets sa 20 November 2026, alas-12 ng tanghali, via TicketNet Outlet at sa kanilang website.
Sana lang ay hindi tayo ma-stress sa pag-queue dahil deserve talaga natin ang isang special day off kasama si Kyungsoo. Sino kaya ang makaka-score ng signed postcard?