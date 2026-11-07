GMA Network, halos sinolo ang Top 30 programs nitong September 2026
Sadyang hindi nagpapahuli ang GMA Network nang lumabas ang Nielsen TV Audience Measurement data para sa September 2026. Imagine, 29 sa Top 30 programs sa Pilipinas ay mula sa Kapuso Network. Ibig sabihin, halos 96.7% ng mga pinaka-pinanood na palabas noong buwang iyon ay sa kanila galing.
Siyempre, hindi mawawala ang Kapuso Mo, Jessica Soho (KMJS) na hinost ni Jessica Soho. Sila ang nanguna sa rankings. Patuloy na umaakit ang long-running news magazine program sa mga manonood sa halo nitong human-interest stories, investigations, at features.
Hindi lang news magazine ang humakot ng views. Ang malakas na pagpapakita ng 24 Oras ay nagpapakita ng kahalagahan ng news programming sa kabuuang audience performance ng GMA. Para naman sa mga mahilig sa kanta at talent, hindi rin nagpa-huli ang The Voice Kids at The Clash Teens na patunay na buhay na buhay pa rin ang hilig natin sa mga talent competitions.
Kabilang sa listahan ang acquired at partner-produced content na ipinalabas sa mga platform ng GMA. Nakapasok sa pinakapinanood na programa ng buwan ang news, public affairs, entertainment, drama, reality competitions, at variety shows.
Hindi isinama sa mga numerong binanggit ng GMA ang individual audience ratings o shares ng bawat programa, ngunit ipinapakita ng rankings ang malawak na representasyon ng network sa mga nangungunang titulo. Patuloy ang kompetisyon ng mga broadcaster para sa mga manonood sa traditional at digital platforms.