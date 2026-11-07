DJ Kate Jagdon at last, married na!
Official na ang pag-ibig nina disc jockey Kate Jagdon at ng kanyang girlfriend na si Andrea Mahinay matapos silang magpakasal sa isang intimate ceremony sa Copenhagen, Denmark. Noong Thursday, November 5, shinare ni Kate ang mga moments ng kanilang special day sa kanyang Instagram page.
Sabi ni Kate, All the heartbreaks, all the wrong turns, and everything we had to go through were worth it if they led me to you. Aminado rin siyang naging perfect ang lahat sa kanilang wedding day, pati na ang weather, kaya naman super grateful sila na naging smooth ang takbo ng event.
Plot twist lang dahil plano talaga sana nila na mag-elope, pero hindi raw nila nagawang itago ang balita sa mga mahal nila sa buhay. Dahil dito, nakasama nila ang kani-kanilang pamilya sa selebrasyon. Nauna pang mag-engaging ang dalawa noong July bago nauwi sa kasalan.
Happy na happy si Kate na legal na silang mag-asawa sa maraming bansa, pero may hirit din siya para sa atin. Umaasa raw siya na balang araw, kilalanin din ng Pilipinas ang kanilang pagmamahalan. Kapag nangyari raw iyon, gusto nilang magpakasal muli at i-celebrate ito kasama ang lahat ng mga taong mahal nila.
Kung memory lane naman, bago ang relasyon ni Kate kay Andrea, ang huling publicly known relationship niya ay kay Bea Gomez, ang Miss Universe Philippines 2021. Halos pitong taon silang nagsama bago naghiwalay noong 2021.
Sana all legally married na sa international level, 'no? Pero real talk, kailan ba talaga magiging legal ang love nila dito sa Pinas?