Sanya Lopez, ang bagong mukha ng FHM Philippines comeback
Sanya Lopez ang napiling cover girl para sa November 2026 edition ng FHM Philippines, hudyat ng pagbabalik ng brand sa ilalim ng bagong management. Opisyal na ipinakilala ang actress sa media launch ng magazine sa Parañaque noong Biyernes ng gabi, November 6.
Sabi ni Sanya, proud siya na maging bahagi ng return ng magazine. Binigyang-diin niya na mahalaga ang women empowerment at self-expression, at para sa kanya, ang sexuality ay hindi lang basta physicality kundi nararamdaman sa isip at espiritu. Gusto rin niyang maging inspirasyon sa maraming kababaihan sa pamamagitan ng pagiging cover girl.
Bagong era, bagong atake
Matapos ang halos isang dekada, nag-relaunch ang FHM Philippines sa ilalim ng PlayTime Entertainment. Ang focus na ngayon ay digital-first at creator-first brand para sa generation na online na kumukuha ng content. Ayon kay Adela-Mae Marshall, spokesperson ng PlayTime Entertainment, target nilang panatilihin ang puwesto ng FHM sa pop culture ng Pilipinas pero mas collaborative na ang approach sa pag-feature ng mga babae.
Hindi raw nila buburahin ang history ng magazine, pero ito na ang FHM para sa kasalukuyang generation. Ipinaliwanag ni Marshall na ang mga featured women ay magkakaroon na ng kontrol sa kung paano sila iprepresenta, pati na sa styling at concepts nila, dahil gusto nilang maging collaborative experience ito at hayaang magsalita ang mga babae.
Inclusive na beauty
Open din ang bagong FHM sa pag-feature ng mga transgender women dahil gusto nilang i-celebrate ang beauty sa iba't ibang anyo nito. Para kay Marshall, "new era" na ito at hindi exclusive ang kagandahan.
Sa panig naman ni Crisanto Roy Alcid, president ng PlayTime Entertainment, magiging iba ang experience ng relaunch na ito kumpara sa dating magazine format. May plano sila para sa isang immersive digital platform at app, pero maglalabas pa rin sila ng limited print edition para sa mga readers na mas gusto ang tradisyonal na magazine.
Let's be honest, digital na tayo pero iba pa rin ang feel ng physical copy, 'di ba?