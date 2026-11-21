Sino ang bet niyo? Bumoto na para sa Kapuso Female Teen Star of the Year!
Bukas na ang botohan para sa Kapuso Female Teen Star of the Year sa GMANetwork.com Awards 2026. Pinapili na ang mga fans kung sinong rising female teen star mula sa Sparkle ang pinaka-nagmarka dahil sa kanilang mga projects at performances ngayong taon.
Kaya i-ready na ang mga fingers dahil hanggang 28 December 2026 lang pwedeng bumoto. Abangan naman ang pag-announce ng mga nanalo sa 31 December.
Sino kaya ang mag-uuwi ng korona? I-push na 'yan!
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.