Heart Evangelista, pinagkaguluhan sa Indonesia
Nagdulot ng ingay si Heart Evangelista matapos dumalo sa grand opening ng physical store ng Vone World sa Indonesia. Kilala ang brand na ito sa kanilang “accessible luxury” offerings.
Grabe ang naging atmosphere sa event dahil nagtipon-tipon ang mga socialites, vloggers, at social media influencers ng Indonesia para paligiran ang fashion icon. Ginugol ni Heart ang kanyang araw sa pakikipag-meet sa mga fans na nag-aabang ng selfies at autographs.
May isang batang Indonesian fan na naging emotional habang kinukwento kay Heart na sinusundan nito ang kanyang social media accounts at lahat ng activities niya. May isa pang male influencer na nagdala pa ng international magazines kung saan cover si Heart para papirmahan.
Sa video na pinost sa kanyang Facebook account, nakita si Heart na kasama sa apat na special guests para sa ceremonial ribbon-cutting. Inikot din niya ang collection ng mga dresses at bags ng brand.
Global Fashion Influence
Kitang-kita ang lumalaking influence ni Heart bilang global fashion figure sa naging reception sa kanya sa Indonesia. Dagdag pa rito ang kanyang online jewelry venture kung saan siya mismo ang nag-design ng mga pieces. Naipakita na niya ang mga jewelry designs na ito sa fashion weeks sa Asia, United States, at Europe.
Pagdating naman sa numbers, naiulat na nakagawa si Heart ng $23.5 million sa Media Impact Value at $11.2 million sa Earned Media Value noong Paris Fashion Week 2026. Let's be honest, ibang level na talaga ang reach niya, pang-world class na talaga ang impact!