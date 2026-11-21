Robert Pattinson, hindi pinayagan ni Christopher Nolan na mag-wig sa 'The Odyssey'
Gusto talaga ni Robert Pattinson na mag-wig para sa role niyang si Antinous sa pelikulang "The Odyssey" ni Christopher Nolan. Umabot pa sa puntong tinawagan ng aktor si Gloria Casny, ang head ng hair department, para i-lobby ang request na ito.
Sa isang behind-the-scenes news conference para sa home release ng pelikula na ni-moderate ni Matt Damon, ibinahagi ni Casny na kasama niya si director Nolan nang tumawag si Pattinson. Ayon kay Casny, paulit-ulit na binanggit ng aktor ang kagustuhan niyang magkaroon ng long wig at nag-focus sa usapin ng buhok. Noong una ay akala ni Casny ay test lang ito dahil kilala si Christopher Nolan sa pag-iwas sa paggamit ng mga wig, pero napatunayan niyang seryoso ang aktor. Hindi rin alam ni Casny kung paano nakuha ni Pattinson ang kanyang numero, pero malinaw ang naging sagot: hindi pwede. Para kay Casny, ang pagtanggi sa request ni Pattinson ang nagsilbing "initiation" niya sa trabaho.
Sadyang mas maikli ang hair look na kailangan para sa pelikula. Ipinaliwanag ni Casny na kahit ang mga ancient warriors gaya ni Alexander the Great ay kilala sa pagkakaroon ng flowing locks—na inihalintulad niya sa pagiging Fabio of the time—pero para sa produksyon ng "The Odyssey," mas pinili ang shorter hair at beards.
Si Robert Pattinson ay isang British actor, model, at musician na kilala sa mga pelikulang Batman at Twilight, at siya rin ang susunod na gaganap bilang James Bond sa 007 franchise.
Ang pagiging "allergic" ni Nolan sa fake hair
Nagulat si Matt Damon na sumubok pa mag-lobby si Pattinson para sa wig, lalo na't nakatrabaho na niya si Nolan dati. Ayon kay Damon, "allergic" ang director sa anumang bagay na katulad ng wig. Hindi lang pala si Pattinson ang nakaranas ng pagtanggi; sumubok din si Damon na mag-propose ng hand-laid fake beard para sa kanyang role bilang Odysseus, dahil nagbabago ang appearance ng character throughout the film.
Kaso, tiningnan lang siya ni Nolan at sinabing "No." Inutusan siya ng director na palakihin na lang ang sariling balbas dahil gusto ni Nolan na everything is real. Inamin din ni Damon na tama naman ang desisyon dahil sa dami ng eksenang nasa ocean at tubig, siguradong hindi gagana ang isang hand-laid beard sa gitna ng elements.
Mga striktong utos sa costumes at release
Hindi rin nakaligtas si Tom Holland, na gumaganap bilang anak ni Odysseus na si Telemachus, sa pagiging exacting ni Nolan. Sa isang documentary na kasama sa digital release, kinuwento ni Holland na pabulong siyang nakiusap kay costume designer Ellen Mirojnick noong first fitting niya. Gusto niya kasing paikliin nang bahagya ang kanyang ancient Greek-style skirt para magmukha siyang mas matangkad.
Sabi ni Holland, tumagal ng anim na linggo bago natapos ang alteration at naiharap ang costume kay Nolan. Pero sa loob lang ng dalawang segundo matapos makita ang damit, tinanong agad ng director kung bakit naging mas maikli ang skirt. Dahil dito, ibinalik ang skirt ni Telemachus sa original length nito.
Kahit kilala sa pagiging perfectionist sa preparation at execution ng mga pelikula, naging open naman si Nolan na mapanood ang kanyang latest epic sa mas maliliit na screens. Kasama ang cinematographer na si Hoyte van Hoytema, ginugol nila ang ilang buwan sa pag-transfer ng massive IMAX footage para maging optimized ito para sa home viewing. Available na ang "The Odyssey" sa digital platforms, 4K Ultra HD, Blu-ray, at DVD.
Sabi ni Nolan, excited siyang maabot ng pelikula ang bagong audience dahil naniniwala siyang ang mga tao ay nanonood ng movies sa paraan na gusto nila. Binanggit niya na malaki na ang pag-unlad ng home engagement mula VHS patungong DVD at streaming at 4K.