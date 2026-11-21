Anthony Rosaldo, pinatunayan na working hard is the key to fitness goals
Walang shortcuts at walang excuses dahil dedication at hard work lang ang puhunan ng Sparkle singer na si Anthony Rosaldo sa kanyang fitness journey. Pinapatunayan ng singer na malayo ang mararating ng disiplina at consistency para maabot ang mga goals sa katawan.
Bukod sa kanyang mga achievement onstage, nagpakitang-gilas din si Anthony sa kanyang fitness transformation. May mga photos na nagha-highlight ng resulta ng kanyang hard work, na maaaring magsisilbing motivation para sa mga gustong mag-start ng sarili nilang fitness journey.
Let's be honest, nakaka-inspire talaga kapag nakikita nating seryoso ang isang idol sa health nila. Nakaka-pressure lang itong mga photos na 'to para sa ating mga mahilig mag-cheat day, 'di ba? Sino na kaya ang susunod na mag-glow up sa Sparkle?