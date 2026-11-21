Jackie Gonzaga, nag-bakasyon sa Japan at naging calendar girl pa!
Nag-international trip si Jackie Gonzaga para sa isang well-deserved vacation. Sa mga posts niya sa Instagram, nakita ang host ng It's Showtime na chic na chic sa kanyang all-black ensemble habang nasa iconic Shibuya Crossing sa Tokyo, Japan.
Hindi lang outfit goals ang shine-share ni Jackie, dahil nag-upload din siya ng mga snaps kung saan ine-enjoy niya ang autumn season doon.
Bukod sa travel goals, may bagong milestone rin ang TV host-dancer. Na-reveal siya kamakailan bilang 2027 Calendar Girl ng isang popular liquor brand. Matagal na raw itong pangarap ni Jackie.
Sabi niya sa interview kay host na si Martin Javier, Siyempre, 'di ba, parang isang malaking portrait, Ay, atake, panalo siya, nandun siya sa kalendaryo. Parang o, January 1, sino ka d'yan? Ganun!
Siyempre, hindi mawawala ang pagpapakitang-gilas ni Jackie sa It's Showtime every Monday to Saturday, 12 noon, sa GMA at Kapuso Stream.
Slay na slay talaga ang travel at career moves! Kayo, anong dream milestone niyo for 2027?