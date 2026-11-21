Angel Castro, naiyak sa sakit dahil sa estrangement kay Raven Villanueva
Umiyak at hindi napigilan ang emosyon ni Angel Castro nang ibahagi niya ang kanyang strained relationship sa ina na si Raven Villanueva. Sa programang “Fast Talk With Boy Abunda” noong Miyerkules, inamin ng aktres na malalim pa rin ang galit at resentment na nararamdaman niya sa kanyang magulang.
Si Raven Villanueva ay isang Filipino actress sa mga pelikula at television shows sa Pilipinas, habang si Angel naman ay huling nakitang gumaganap sa seryeng “Makiling” noong 2024 at sa “Nagbabagang Luha” noong 2021.
Divided na pagkabata
Kinuwento ni Angel ang hirap ng paglaki sa gitna ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Inilarawan niya ang karanasan bilang pagkakaroon ng "divided life" kung saan pakiramdam niya ay nahati ang kanyang katawan dahil kailangan niyang magpalipat-lipat sa dalawang panig ng pamilya.
Sa panahong iyon, mas madalas siyang tumira sa kanyang lola at tuwing weekends lang nakakasama si Raven. Ayon kay Angel, naging mahirap ang adjustment sa ganitong arrangement dahil sa biglaang paglipat mula sa isang side ng pamilya patungo sa kabila. Dahil dito, pinili niyang maging independent sa murang edad bilang paraan ng pag-rebelde sa sitwasyon.
Ang paglayo at pagtatrabaho
Bilang bahagi ng kanyang rebellion, maagang lumayas si Angel sa bahay. Gusto niya raw lumayo dahil magulo ang dynamics ng kanyang paglaki. Sa edad na 17, nagsimula na siyang magtrabaho para suportahan ang sarili, kung saan kumuha siya ng mga trabaho bilang promoter at receptionist.
Pagdating naman sa kanyang ama na si Diego, inamin ni Angel na nagtanim siya ng grudge noong una. Pero habang tumatanda siya, unti-unti na rin niyang naintindihan ang mga naging aksyon nito.
Putol na komunikasyon at sakit
Hindi naman naging ganoon kadali ang sitwasyon pagdating kay Raven, na kasalukuyan nang naninirahan sa United States. Kinumpirma ni Angel na matagal na silang walang komunikasyon. Sinubukan daw niyang ayusin at ibalik ang relasyon nila, pero hindi ito nagbunga.
Sa tanong kung bakit hindi nagwork ang reconciliation, hinala ni Angel na baka masyadong busy ang kanyang ina sa iba pang mga anak nito. Bagama't sinasabi niya sa ibang tao na naiintindihan niya si Raven, inamin ni Angel na hindi talaga ito totoo. Nagtanong siya nang may paghikbi kung bakit kailangan niyang dumaan sa ganoong hirap habang nakikita niyang maayos naman ang kalagayan ng mga ito sa abroad.
Pag-asa at pagtanggap
Alam din ng mga kamag-anak ni Angel sa panig ng mga Villanueva ang kanyang nararamdaman. Ikinuwento niya na nang ma-ospital ang kapatid ng kanyang lolo na nasa 90 years old na, tinanong niya ito kung sa tingin ba nito ay babalik pa si Raven sa Pilipinas sa kabila ng lahat ng nangyari. Ang sagot ng kamag-anak ay hindi raw niya ito sa tingin mangyayari.
Sa ngayon, nag-aalinlangan si Angel kung gusto pa niyang makipag-reconcile dahil takot siya na bumalik ang mga masasakit na alaala. Mas pipiliin na lang daw niya na huwag na itong gawin dahil masakit ang ginawa sa kanya. Sapat na raw sa kanya na maging civil sila kahit hindi na maging close.
Nang tanungin siya kung ano ba talaga ang ginawa ng kanyang ina na nagdulot ng ganitong sakit, maikli ngunit mabigat ang naging sagot ni Angel: itinapon lang daw siya ng kanyang ina.