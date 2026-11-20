Sama-sama ang mga power players sa dinner ng Chanel sa New York
Naging sentro ng atensyon ang isang restaurant na dinisenyo ni Pierre Yovanovitch para sa dinner event ng Chanel. Punong-puno ang lugar ng mga sikat na pangalan gaya nina Derek Blasberg, Sarah Pidgeon, Amy Astley ng Architectural Digest, at Robert Denning mula sa Metropolitan Museum of Art.
Kabilang din sa mga dumalo sina Indrė Rockefeller at ang stylist na si Vanessa Traina. Sa seating arrangement naman, pinagtabi ng Chanel team si Rubin at si Ella Beatty, na naging bida sa Monster at anak nina Warren Beatty at Annette Bening.
Hindi lang pagkain ang highlight kundi pati ang mga bulungan sa bar tungkol sa hiring rumors sa fashion industry. May bulungang may dalawang tao raw na pinagpipilian para sa isang gig ayon kay Lauren Sherman, pero hindi tinukoy kung anong posisyon ito.
Sining at Pagkain
Ang restaurant ni Humm ay ginawang gallery dahil sa dami ng artwork. May 24 watercolor paintings at isang sterling silver cast mula kay Louise Bourgeois. May apat na celestial murals naman si Francesco Clemente na may mga drawing ng bituin, hayop, tren, at orasan, habang may 12 pigment drawings naman si Roni Horn sa dining room.
Sa lounge na nagsilbi ring red carpet, nakabitin ang painting na Untitled Homes ni Rashid Johnson. May custom host stand din na aluminum at kulay pula na gawa ni Johnson at Yovanovitch, kung saan nagtipon ang mga guest para pakinggan ang proseso ng paggawa nito.
Pagdating sa dekorasyon, gumamit ang Chanel ng long taper candles, fuchsia peonies, at burgundy garden roses. Ang menu naman ay nagsama ng signature everything caviar bagels ni Humm at chicken dish na talagang recommended ng waiters.
Ang Surprise Performer
Bago matapos ang gabi, kinuha ni Sarah Pidgeon ang mikropono para ipakilala ang isang surprise performer. Ang emerging singer-songwriter na si girlsweetvoiced ay nag-perform ng cover ng kanta ni Joni Mitchell na “California.” Para kay Pidgeon, honest ang pag-capture ng singer sa kanta.
Kahit na puro high-end art at luxury fashion ang paligid, parang group chat lang ang vibe sa dami ng chika. Sino kaya ang mapipili sa hiring rumors na 'yan?