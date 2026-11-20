Balik na ang herd! 'Ice Age: Boiling Point' trailer, lumabas na
Nagbalik na ang herd! Sa bagong trailer ng "Ice Age: Boiling Point," confirmed na magsasama-samang muli sina Manny, Sid, Diego, Ellie, at Buck para sa isang misyon sa Lost World. Ang goal nila? Ibalik ang isang dinosaur egg sa isang volcano nesting ground.
Siyempre, hindi mawawala ang kulitan ng squad. Sa trailer, maririnig si Diego na excited na nagsabing, The herd is back in action, baby! Pero ramdam din ang pagtanda ng grupo nang mag-reminisce sila tungkol sa past, kung saan sinabi ni Diego na dati raw ay laging may adventure sila, at sumagot si Manny ng, Now, we're all slowing down.
Pero huwag pa-daig sa drama, dahil prehistoric adventure pa rin ito. Asahan ang mga Jurassic Scrat, naglalakihang dinosaurs, at mga lava-filled areas na siguradong magbibigay ng thrill.
Kabilang sa mga bumabalik sa trailer ang sina Ray Romano bilang Manny, John Leguizamo bilang Sid, Denis Leary bilang Diego, at Queen Latifah bilang Ellie. At siyempre, hindi papahuli si Scrat sa gulo.
Mark your calendars na dahil papasok na ang "Ice Age: Boiling Point" sa mga sinehan sa 5 February 2027.