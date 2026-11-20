Elounda: Kung Saan Nagtatagpo ang Simpleng Karangyaan at Tunay na Crete
Mula sa isang maliit na pamayanan ng mangingisda sa Crete, naging isa ang Elounda sa pinakabantog na mararangyang destinasyon sa Europa.
Ang pandaigdigang kasikatan ng Elounda ay utang sa pananaw ni Spyros Kokotos at sa tatlong iconic na hotel: ang Elounda Mare, Porto Elounda, at Elounda Peninsula.
Ang Elounda Mare ang nanguna sa mga bungalow na may private pool. Noong 1992, ipinakilala ng Porto Elounda ang mga silid na may private pool at ang unang hotel golf course sa Crete. Kilala naman ang Elounda Peninsula sa mga natatangi nitong seaside villa, na may private pool at malalaking hardin.
Ilan lamang sina Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson, at Andrea Bocelli sa mga sikat na pangalan na naugnay sa Elounda.
Ngayon, ang Six Senses Spa, ang Il Borro Tuscan Bistro ng pamilya Ferragamo, at ang Sumosan ang bumubuo sa karanasan.