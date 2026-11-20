Chicken and mushroom pie na super easy pero gourmet ang dating
Aminin na natin, walang tatalo sa feeling na amoy butter, mushrooms, at melted cheese ang buong bahay bago ka pa man makapag-tanggal ng apron. Pero let's be real, nakakatamad mag-roll ng dough nang ilang oras sa kitchen counter. Dito papasok ang magic ng ready-made puff pastry roll—yung tipong gourmet meal ang kinalabasan pero hindi ka nahirapan sa process.
Ang sikreto rito ay yung contrast: crunchy at golden brown na puff pastry sa labas, tapos sa loob ay velvet-smooth filling ng tender chicken at fresh mushrooms. Dinagdagan pa ng nutmeg at spicy Gruyere cheese para magkaroon ng sipa ang lasa. Imagine, yung simpleng chicken breast na madalas nating niluluto, biglang nag-transform into high gastronomy. Perfect itong i-serve sa chill na dinner kasama ang friends o kaya naman ay treat sa sarili pagkatapos ng isang super nakakapagod na araw.
Kung ready ka nang mag-ikid ng sleeves at punuin ng bango ang kusina, heto na ang step-by-step guide para makuha yung pinaka-juicy at crispy na chicken roll.
Mga Sangkap
Para sa filling at crust, kailangan mo ng mga sumusunod:
- 2 chicken breast fillets (boiled)
- 3 tbsp olive oil
- 1 onion (dried)
- 1 clove garlic (chopped)
- 500 gr fresh mushrooms (sliced)
- 1 carrot (grated)
- 2 tbsp flour
- 1½ cup warm milk
- 1-2 pinches of nutmeg
- 150 gr spicy Gruyere cheese (grated)
- Salt and pepper
- Egg yolk (for brushing)
- 1 puff pastry sheet
- Salad (for serving)
Paraan ng Pagluluto
- Pakuluan ang chicken breast fillets sa pot na may sapat na tubig sa loob ng 15 minutes. Hayaan itong nakababad sa broth sa loob pa ng 10 minutes para manatiling juicy ang meat. Magtabi ng half cup ng broth at itago ang natitira sa fridge o freezer para sa ibang recipes.
- Hiwain ang nilagang manok sa maliliit na pieces.
- Mag-init ng olive oil sa isang pan sa high heat. Igisa ang mushrooms sa loob ng 2-3 minutes hanggang sa mawala ang liquid nito.
- Ihalo ang onion, garlic, at grated carrot. Lutuin ito sa loob ng 3 minutes hanggang sa maging transparent na ang sibuyas.
- Budburan ng flour at haluin sa loob ng isang minuto para maluto. Idagdag na rin ang nutmeg para sa aroma.
- Ibuhos ang broth at warm milk. Haluing mabuti at ihalo na ang hiniwang manok. Timplahan ng salt at pepper ayon sa iyong panlasa.
- Hayaang kumulo ang mixture sa low heat hanggang sa lumapot ang cream. Alisin sa apoy at palamigin ng 10 minutes, pero haluin ito paminsan-minsan.
- Ihalo ang grated cheese. Siguraduhin na thick ang consistency ng chicken cream para hindi ito tumulo o "mag-run" habang niro-roll ang pastry.
- I-spread ang puff pastry sa baking tray na may parchment paper. Ilagay ang pinalamig na filling sa gitna ng dough.
- Itupi ang mga gilid at i-roll ito. Gamitin ang parchment paper para makatulong sa pag-roll at siguraduhing ang seam o pagtatagpo ng dough ay nasa ilalim para hindi bumuka habang bine-bake.
- Gilitan nang bahagya ang ibabaw ng pastry sa ilang spots at pahidan ng egg yolk na hinaluan ng konting tubig.
- I-bake sa preheated oven na naka-set sa 200°C (fan mode) sa middle rack sa loob ng 10 minutes. Pagkatapos, ibaba ang temperature sa 170°C at lutuin pa ng 30 minutes hanggang sa maging golden brown ito.
- Palamigin muna ang pie sa counter sa loob ng 10-15 minutes bago hiwain at i-serve kasama ang fresh salad.
Seryoso, sino ba namang hindi mapapahingi ng extra slice nito?