Bakit nga ba kumukurap ang mga bituin?
Sino ba namang hindi mapapa-wow kapag tumingin sa langit sa gabi? Nakaka-relax 'yung view ng libu-libong bituin na parang mga dyamante na kumukurap-kurap. Maraming tao ang naniniwala na talagang nagbabago ang liwanag ng mga bituin o kaya naman ay may secret signal silang ipinapadala mula sa malalayong bahagi ng universe. Pero let's be honest: illusion lang pala ang lahat.
Sa totoo lang, steady lang ang liwanag na nilalabas ng mga bituin. Kung sakali lang na nasa spaceship ka o nasa buwan, makikita mo na hindi sila kumukurap. Para silang mga spotlights na hindi gumagalaw. Ang totoong may kasalanan sa 'pagkukurap' na ito ay hindi ang space, kundi ang mismong atmosphere ng Earth na nasa itaas lang ng ulo natin.
Ang science sa likod ng 'twinkling'
Ang tawag ng mga astronomer sa phenomenon na ito ay stellar scintillation. Nangyayari ito dahil sa paraan ng pagbiyahe ng liwanag sa mga layers ng hangin bago ito makarating sa ating mga mata. Hindi kasi smooth o uniform ang atmosphere ng mundo. Para itong halo-halong air masses na may iba't ibang temperature at density.
Kapag ang liwanag mula sa isang malayong bituin ay pumasok sa atmosphere, dumadaan ito sa mga mainit at malamig na agos ng hangin. Dahil dito, nagkakaroon ng refraction o paglihis ng liwanag. Dahil ang hangin ay laging gumagalaw, ang path ng liwanag ay nababali at nagbabago ng direksyon libu-libong beses bawat segundo. Ito ang dahilan kung bakit sa paningin natin, parang sumasayaw, nagpapalit ng kulay, at kumukurap ang mga bituin.
Bakit tila nawawala ang liwanag?
May isa pang factor kung bakit super obvious ang pagkukurap: ang sobrang layo ng mga bituin mula sa Earth. Kahit na giant fiery spheres talaga sila, sa sobrang layo nila ay mukha na lang silang isang napakaliit na point of light mula sa ating perspective.
Dahil sobrang nipis ng beam ng liwanag na nakakarating sa atin, kahit ang pinakamaliit na gulo lang sa atmosphere ay sapat na para itulak ang liwanag palayo sa ating line of sight sa loob ng fractions of a second. Ito ang lumilikha ng illusion na ang bituin ay namamatay at muling nagbubukas.
Bituin o Planeta?
Kung mapapansin ninyo, may mga bagay sa langit na hindi kumukurap at steady lang ang liwanag. Hindi sila bituin, kundi mga planeta sa ating solar system, gaya ng Venus o Jupiter.
Mas malapit kasi ang mga planeta sa Earth kumpara sa mga bituin. Kapag tiningnan sila sa telescope, hindi sila mukhang dots kundi maliliit na luminous discs. Dahil dito, maraming rays ng liwanag ang nakakarating sa atin. Ang mga multiple rays na ito ang nagka-cancel out sa maliliit na refraction ng atmosphere. Ang resulta ay isang kalmado at steady na liwanag na madaling gamiting guide para malaman kung planeta ang nakikita mo at hindi bituin.
Kaya next time na mag-wish ka habang nakatingin sa langit, tandaan mo na ang 'magic' ay nasa hangin lang pala, hindi sa stars. Ready ka na bang mag-spotting ng mga planeta sa langit?