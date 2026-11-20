BINI, naki-fangirl sa BTS concert sa Taiwan
Sino ba namang hindi mag-e-enjoy? After matapos ang kanilang “Signals” world tour, naki-fangirl sina Aiah, Colet, Stacey, Mikha, at Sheena ng BINI sa “Arirang” concert ng BTS sa Kaohsiung, Taiwan.
Kitang-kita ang excitement ng P-pop group sa mga photos na pinost sa official Facebook page nila habang nasa loob ng Kaohsiung National Stadium noong Huwebes, Nov. 19. Dark-colored outfits ang pinili ng grupo, pero stand out si Sheena dahil ang look niya ay tila inspired sa BTS member na si Suga. Cute ng vibe, 'di ba?
Kakatapos lang ng BINI ng kanilang world tour tour noong Nov. 15 sa New Taipei City, Taiwan, kaya perfect timing talaga ang break na ito. Sila rin ay kamakailan lang nakakuha ng nomination sa 2027 Grammy Awards kasama ang SB19.
Sana all may time mag-concert hopping after ng tour, 'no?