Gawa sa bahay na hazelnut praline: mas madali kaysa sa iniisip mo
Sino ba naman ang makakatanggi sa chocolate? May mga sandaling naghahanap lang tayo ng something chocolatey na pwedeng ipahid sa tinapay, itapa sa pancakes, isabay sa mga prutas, o kaya naman ay kainin nang direkta mula sa garapon. Para sa mga hindi mapigilan ang cravings sa hazelnut praline, ang solusyon ay gawin na lang ito sa bahay.
Ang paggawa ng sariling hazelnut praline ay mas madali kaysa sa inaakala ng marami. Hindi kailangan ng mga mamahaling kagamitan o pagiging professional pastry chef para magawa ito. Gamit ang isang malakas na blender, kaunting pasensya, at ilang simpleng sangkap, makakalikha ng isang spread na siguradong hindi mo hahayaang mapabayaan lang sa kusina.
Ang sikreto sa tamang texture at lasa
Ang pinakaimportanteng bahagi ng paggawa nito ay ang kalidad ng mga hazelnut at kung paano sila pinoproseso. Nagsisimula ang lahat sa pag-roast ng mga hazelnut sa oven hanggang sa maging golden brown ang kulay at lumabas ang bango nito. Pagkatapos, kailangan itong palamigin nang kaunti at kuskusin gamit ang malinis na kitchen towel para matanggal ang mga balat. Hindi naman kailangang maging perfect ang pagtanggal ng balat dahil hindi naman nito masisira ang kalalabasan ng praline.
Pagkatapos ng roasting, ang susunod na kritikal na step ay ang pag-blend. Ang mga toasted hazelnut ay kailangang hiyuhin sa blender o food processor. Sa simula, magmumukha lang itong coarse powder, pero habang tinutuloy ang pag-blend, unti-unting lalabas ang natural oils ng nuts hanggang sa maging liquid mass ito. Importante ang pasensya rito dahil maaaring abutin ng ilang minuto bago ito maging isang smooth at creamy paste. Para hindi mag-overheat ang blender, mainam na gumawa ng maliliit na pause at gamitin ang spatula para linisin ang mga gilid ng device.
Pag-customize ng iyong chocolate spread
Dito na papasok ang chocolate part. Ang couveture chocolate ay kailangang tunawin gamit ang bain-marie o microwave, at dapat itong haluin nang madalas para hindi masunog. Ang tunaw na chocolate ay ihahalo sa hazelnut paste kasama ang cocoa, icing sugar, asin, at vanilla kung nais. Sa puntong ito, ang buong kusina ay mag-aamoy na parang isang chocolate shop.
Ang maganda sa paggawa nito sa bahay ay may kontrol ka sa tamis at tapang ng lasa. Kung gusto ng mas intense na cocoa flavor, pwedeng gumamit ng dark chocolate at bawasan ang asukal. Para naman sa mga mas gusto ang matamis at mild na version, milk chocolate ang pinakamagandang choice. Kung masyadong malapot ang mixture, pwedeng unti-unting magdagdag ng sunflower oil hanggang makuha ang creamy texture na gusto. Kung gusto naman ng mas matapang na lasa ng hazelnut, pwedeng dagdagan pa ang hazelnut paste.
Pag-iimbak at mga paraan ng pag-enjoy
Kapag nakuha na ang tamang texture, ililipat ang praline sa isang malinis at tuyong glass jar. Hayaan muna itong bumalik sa room temperature bago itago. Dahil walang preservatives ang homemade version kumpara sa mga nabibili sa supermarket, mas mainam na itago ito sa refrigerator at ubusin sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo. Tandaan na maaaring tumigas ang praline kapag nasa ref dahil sa chocolate, kaya hayaan lang itong tumambay sa labas nang ilang minuto bago gamitin para mas madaling ipahid.
Walang limitasyon kung paano ito gagamitin. Pwedeng ipahid sa toasted bread o mainit na slice ng brioche, o kaya ay itapa sa pancakes, waffles, at crepes. Masarap din itong isabay sa mga prutas gaya ng strawberries, bananas, o apples para sa isang mabilis na sweet snack. Pwede rin itong gawing filling para sa croissants, cookies, o homemade cakes. Para sa isang twist, pwedeng ihalo ang praline sa yogurt para sa isang chocolatey dessert.
Para sa best results, huwag kalimutan ang pag-roast ng nuts dahil dito nanggagaling ang intense na aroma at lasa. Siguraduhin din na malakas ang blender na gagamitin para maging smooth ang texture. Huwag ding magmadali sa paglalagay ng mantika; hayaan munang lumabas ang natural oils ng hazelnuts. Ang pinakamalaking challenge lang dito ay ang pagpigil sa sarili na huwag ubusin ang buong garapon gamit ang kutsara bago pa man ito mapahid sa tinapay.