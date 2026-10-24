Shuvee Etrata, may payo sa mga bagong PBB housemates
Ngayong 24 October, makikilala na ang mga bagong housemates na magkakaroon ng chance tumira sa loob ng bahay para sa PBB Collab 3.0. Para sa mga papasok, may isang reminder si Sparkle actress Shuvee Etrata: “Magpakatotoo ka lang, huwag kang matakot! Don't be afraid to be different."
Sobrang grateful si Shuvee sa dami ng projects at endorsements na natatanggap niya ngayon. Sabi niya, They gave me the career na I have now, so all I can do is to thrive in the industry, gawin pa 'yung dapat kong gawin para mas marami pa ako matulungan.
Hindi rin papahinga ang morena actress dahil sunod-sunod ang pasabog niya. Bukas, 25 October, magsisimula nang i-air sa free TV ang rom-com mini-series niyang From Vlog to Love kasama si Anthony Constantino, 2:55 pm sa GMA.
Pero wait, there's more! Mapapanood din siya sa GMA Pictures film na Red Crown na papasok sa mga sinehan nationwide sa 28 October. Fresh pa rin sa alaala ang stint niya sa The Master Cutter, at ngayon ay may role na rin siya sa medical drama series na Code Grey kung saan bida si Alden Richards.
Kaya naman talaga ay thriving ang lola niyo, all-around na! Kayo, handa na ba kayong kilalanin ang mga bagong housemates tonight?