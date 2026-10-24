Apl.de.ap, naglabas ng solo EP para gisingin ang mga leaders ng Pinas
Sabi ni Apl.de.ap, ang kanyang bagong EP na “PPP” o Power to the Pilipino People ay hindi lang basta music, kundi isang mensahe para sa mga leaders at mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan. Gusto niya raw na unahin ng mga ito ang Pilipinas at ang mga mamamayan nito.
Inilabas ang tatlong-track EP sa ilalim ng GMA Music. Ito ang kauna-unahang solo project ni Apl.de.ap sa labas ng kanyang grupo. Ang buong proyekto ay naka-focus sa pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan, kung saan kumuha siya ng inspirasyon mula sa kultura, values, at identity ng mga Pinoy.
Seryoso ang vibe dito dahil gusto raw ni Apl.de.ap na ipakita ang kanyang pagkatao bilang Filipino at ipahayag ang pagmamahal sa kanyang home country. Para sa kanya, ang EP na ito ay alay niya sa Pilipinas at sana raw ay magsilbi itong inspirasyon at empowerment para sa bawat Pinoy. Paalala rin daw ito tungkol sa sariling lakas ng mga tao bilang indibidwal at bilang isang nasyon, at kung paano makakagawa ng positibo at lasting change kung magtutulungan ang lahat.
Pag-ibig at heartbreak para sa bayan
Sa track na “Why,” nakipag-collab si Apl.de.ap sa OPM rockstar na si Bamboo. Dito nila ginalugad ang ganda at ang sakit ng pagmamahal sa sariling bayan. Inilarawan ni Apl.de.ap ang “Why” bilang isang love letter para sa bansa, pero gaya raw ng kahit anong love story, may kasama itong heartbreak base sa mga nangyayari ngayon.
Diretsahan ang hiling ni Apl.de.ap na maging "shoutout" ito sa mga leaders para magkaroon ng malasakit sa bansa at sa mga kababayan. Pinayuhan niya ang mga nasa posisyon na kumilos para sa ikabubuti ng lahat at hindi lang para sa personal na interes. Kasabay nito, hinimok din niya ang mga Pinoy na huwag na lang basta tumanggap sa mga nangyayari at matutong tumayo para sa kanilang mga karapatan.
Todo rin ang paghanga ni Apl.de.ap kay Bamboo, na tinawag niyang isang true Filipino artist na sobrang nirerespeto niya. Matagal na raw nilang gustong mag-collab at masaya siya sa resulta.
Resilience at pagkakaisa
Sa ikalawang track naman na “Turn Around,” kasama niya ang fellow Black Eyed Peas member na si J. Rey Soul, na Filipino-American artist din. Ang kanta ay nakasentro sa resilience o ang pagiging matatag, at ang pagpapanatili ng pag-asa sa gitna ng mga personal at national challenges.
Inamin ni Apl.de.ap na dumaan din siya sa mahihirap na panahon kasama ang iba pang mga hamon na kinakaharap ng bansa. Dahil dito, kinakanta rin daw niya ang “Turn Around” para sa sarili niya upang matulungan siyang malampasan ang mga pagsubok sa buhay.
Panghuli ay ang track na “Pinoy United” na itinatampok si Datu Khomeini, na kilala bilang King of Moro Songs. Ang layunin ng kantang ito ay isulong ang kapayapaan at pagkakaisa. Kumuha ang track ng inspirasyon mula sa peace process at cultural heritage ng Mindanao, kaya naman naging mahalaga ang partisipasyon ni Khomeini para ma-highlight ang identity ng rehiyong ito.
Naninindigan si Apl.de.ap na ang kanyang musika ay palaging sumasalamin sa kanyang Filipino roots. Gagamit at gagamit siya ng mga salitang Filipino, kultura, at values sa kanyang mga gawa. Para sa kanya, ang PPP ay tungkol talaga sa pag-ibig, kapayapaan, at pag-asa para sa sambayanang Pilipino. Maaari na itong pakinggan sa mga major streaming platforms worldwide.
Sana all may ganitong confidence mag-shoutout sa mga leaders, 'no? Kayo, ready na ba kayong makinig?