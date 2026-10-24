mula probinsya hanggang international stages: ang creative journey ni KZ Tandingan
Sino ba namang mag-aakalang ang isang batang lumaki sa probinsya, kung saan halos walang chance sa music, ay makakarating sa global stage? Para kay KZ Tandingan, nakaka-surprise pa rin hanggang ngayon ang layo ng narating niya mula sa simula. Lumaki siya sa probinsyang limitado ang opportunities sa music, kaya natutunan niyang ituring na hindi tiyak na posible ang career sa industriya. Hindi rin naging madali ang start niya; sumubok siya sa Pinoy Big Brother, Pilipinas Got Talent, at Pinoy Dream Academy, pero lahat ’yon, hindi siya nakalagpas sa pre-audition stages.
Sa totoo lang, noong nag-audition siya para sa The X Factor Philippines, hindi naman music ang priority ni KZ. Graduation na niya noon at naghahanap na siya ng stable na trabaho, at sanay na rin siya sa rejection. Sabi niya sa sarili, huling shot na ito—kung hindi uubra, move on na talaga siya. Pero iyon pala ang decision na magbabago sa takbo ng buhay niya. Sabi ni KZ, lahat ng nangyari sa music career niya ngayon ay ikagugulat ng younger self niya dahil napakarare ng ganoong chance sa probinsya.
Ang sining ng pag-reinterpret
Hindi lang basta pag-audition ang nagdala kay KZ sa tuktok, kundi ang drive niya na gumawa ng bago. Isa sa mga pinaka-defining moments ng career niya ay noong sumali siya sa Singer 2018, isang singing competition sa China. Dito mas nakilala ang artistry niya ng mga tao sa labas ng Pilipinas. Sa experience na ito, mas nalinaw ni KZ kung ano ang gusto niyang i-represent: ang pagkuha ng mga familiar songs at paghahanap ng bagong paraan para ikuwento ang mga ito gamit ang sarili niyang perspective.
Ayon kay KZ, proud siya na hindi lang siya basta nag-cover ng kanta. Ang goal niya ay ikuwento ang parehong story pero mula sa ibang anggulo sa tuwing kakanta siya. Ang instinct na ito sa pag-reinterpret ang naging sentro ng kanyang creative identity, na nagbibigay ng bagong approach sa mga listeners at nagpapahintulot sa kanya na dalhin ang sariling sensibilities sa international audience.
Naisapuso ni KZ ang impact ng mga performances niya sa isang unexpected na trip. Pagkatapos dumalo sa isang kasal sa Italy, nagpunta siya sa Paris at may lumapit sa kanyang grupo ng mga strangers para makipag-photo. Akala pa niya ay pinapatulungan lang siyang kumuha ng picture nila, pero nagulat siya nang sabihin ng mga ito na kilala nila siya mula sa Singer 2018 at may downloaded playlist pa sila ng kanyang mga kanta. Ito ang isa sa mga unang beses na nakatagpo siya ng listeners outside the Philippines na kilala ang work niya, na nagsilbing reminder na kayang tumawid ng music sa mga border kahit malayo ang pinagmulan nito.
Collab at ang pag-blur ng genres
Malaking parte na rin ng creative life ni KZ ang collaboration, lalo na sa asawa niyang si TJ Monterde. Para sa kanya, ang strong partnership ay nagsisimula sa pag-recognize ng strengths ng bawat isa. Tingin ni KZ, mas strong na songwriter si TJ, habang siya naman ang bahala sa vocal arrangement. Dahil dito, may space sila para mag-build sa ideas ng isa’t isa. Sabi ni KZ, kailangang iwan ang ego at pride sa pinto bago pumasok sa creative process para magkaroon ng trust at maibigay ng bawat artist ang best nila.
Nakikita rin ni KZ ang ganitong exchange sa buong Filipino music scene, kung saan ang mga artists ay gumagalaw na sa iba't ibang sounds, genres, at creative communities. Para sa kanya, blurred na ang boundaries ngayon dahil kung maganda ang tunog, maganda talaga ito. Ito ang nakaka-excite sa kanya tungkol sa current generation ng artists na handang lumabas sa comfort zones nila at makipag-collab sa mga taong mula sa iba't ibang creative worlds. Para kay KZ, ang sense of possibility na ito—na hindi mo alam kung ano ang kalalabasan—ang nagbibigay ng mas maraming chance para mag-travel ang Filipino music.
Bagong yugto ng independence
Ngayong 2026, pumapasok si KZ sa panibagong period of expansion. Matapos ang apat na sold-out nights ng In Between concert nila ni TJ Monterde sa Smart Araneta Coliseum noong February 6 to 9, nagkaroon din sila ng international shows sa US at Canada. Patuloy rin ang paglabas ng music ni KZ throughout 2026 sa pamamagitan ng mga singles gaya ng “Sinong Magmamahal Sa ‘Kin?,” “Hiraya Manawari,” “KAYA,” “Sumabay Ka,” at “Bugsay,” habang ginagampanan ang bagong role bilang independent artist.
Kasabay ng independence na ito ang pagiging hands-on sa buong process ng paggawa at pag-release ng music. Mula sa mismong kanta hanggang sa distribution at lahat ng details ng release, involved na si KZ. Ang next goal niya ay mag-release ng isang buong EP (extended play), na koleksyon ng mga kanta na mas mahaba sa single pero mas maikli sa full album, na karaniwang may three to six tracks. Para kay KZ, ang pag-release ng isang buong EP nang independent ang magiging bagong definition ng "reaching new heights."
Kahit lumaki na ang scale ng career niya, personal pa rin ang tingin ni KZ sa growth. Inamin niya na may mga periods na pakiramdam niya ay stuck siya, at kahit anong push ang gawin niya ay walang nangyayaring pagbabago. Pero dahil sa isang message na narinig niya sa church, nagbago ang perspective niya: napaalalahanan siya na ang paghihintay ay part din ng growth.
Mula local stages hanggang international audiences ang narating ng music ni KZ, at ang mga collaborations ay nagbukas ng pinto sa mga creative spaces kasama ang mga artists na may iba't ibang strengths. Dahil dito, mas lumawak ang mundo ng kanyang musika.