Shuvee Etrata, chill lang kung may magkagusto kay Anthony Constantino sa PBB
Chill lang si Shuvee Etrata tungkol sa pananatili ni Anthony Constantino sa Pinoy Big Brother: Celebrity Collab Edition 3.0. Sa premiere ng pelikulang “Red Crown,” sinabi ng actress na nasa kamay na ni Anthony ang pag-handle kung sakaling may magkagusto sa kanya sa loob ng bahay.
Aminado naman si Shuvee na “kagusto-gusto” at “the best” ang kanyang suitor, Pero nang tanungin kung susukuan na ba niya ang kanilang relasyon kapag nangyari iyon, sagot niya, Malalaman po natin kapag tapos nang PBB.
Bago pumasok si Anthony sa reality show, isang payo ang ibinigay ni Shuvee: ang magpakatotoo. Gusto raw ng actress na makita ng buong mundo ang tunay na personality nito dahil bukod sa pagiging pogi, matalino at may substance din si Anthony.
Dahil naranasan na rin ni Shuvee ang pagbabagong hatid ng unang edition ng Pinoy Big Brother: Celebrity Collab Edition sa buhay niya, wish niya na mangyari rin ang ganoong breakthrough para kay Anthony.
Halos isang taon nang nanliligaw si Anthony kay Shuvee, mula pa bago sumali ang actress sa PBB.