Julia Montes, nahihirapan din pala maging CEO at executive producer
Inamin ni Julia Montes na hindi biro ang pasukin ang mundo ng negosyo habang nag-aartista. Sa gitna ng paghahanap niya ng tamang timpla bilang executive producer ng TV series na “Sigabo” at CEO ng isang health and wellness brand, naging challenging daw ang lahat para sa kanya.
Si Julia Montes ay isang Filipina actress.
Support ni Coco Martin
Sa ginawang launch ng bagong supplement ng kanyang brand, ibinahagi ni Julia na malaki ang papel ng partner niyang si Coco Martin sa kanyang pagpasok bilang executive TV producer. Ayon sa aktres, si Coco ang nag-encourage sa kanya na yakapin ang role na ito.
Kuwento ni Julia, nagulat siya nang ipakita ni Coco ang pangalan niya sa OBB ng “Batang Quiapo”. Nahihiya nga ako na tawagin ng ganun, saad niya. Sinabi raw ni Coco na sa kanila na ito at pagtatrabahuhan nila ito, at doon nagsimula ang usapan nila kung paano siya makakatulong sa transition ng “Sigabo.”
Hindi lang pala production ang hawak niya. Ibinunyag din ni Julia na siya ang nagsisilbing finance head sa CCM Film Productions, ang kumpanya na itinatag ni Martin noong 2017. Ayon sa kanya, medyo dual role tayo dito. Parang doble-kara lang.
Ang realidad ng pagiging CEO
Bukod sa pagiging executive producer, co-founder at CEO rin si Julia ng isang health and wellness brand kasama ang celebrity chemist na si Pinky Tobiano. Pero aminin man natin o hindi, iba ang pakinggan sa aktuwal na pagpapatakbo ng negosyo.
Sabi ni Julia, noong una ay hindi surreal ang pakiramdam niya at nakakakaba talaga. Bagama't masarap pakinggan at i-goal ang titulong CEO, binigyang-diin niya na ang totoong reality nito ay mahirap. Sinabi niya na maaaring maapektuhan ang kanyang pahinga dahil sa pagbabalanse ng iba't ibang responsibilidad.
Sa kabila ng pagod, nanatili siyang grateful sa mga blessings. Naalala niya noong nagsisimula pa lang siya sa industriya kung saan pangarap lang niya ang magkaroon ng stable na buhay. Para sa kanya, ang sunod-sunod na blessings ay parang nangyari na ang iniisip ni Coco noon, ang ipinagdasal nito sa Nazareno na kahit hindi siya matulog. Tanong niya, bakit siya magrereklamo sa mga blessing na ibinibigay.
Faith at relationship goals
Para kay Julia, hindi mawawala ang challenges sa pagpapatakbo ng business at production. Ayon sa kanya, hindi agad-agad okay ang lahat ng pinapasok niya, at may pinagdadaanan din sila sa industriya at sa produksyon. Walang perfect, aniya.
Ang sikreto raw niya para makayanan ang lahat ay ang pananatili ng faith at ang pagkakaroon ng mga tamang tao sa paligid. Naniniwala siya na basta't may inspirasyon sa paningin, magiging okay ang lahat.
Pagdating naman sa personal na buhay, sinisiguro nina Julia at Coco na protektado ang kanilang relasyon mula sa stress ng trabaho. May rule daw silang dalawa na huwag pababayaan o kakalimutan ang oras para sa isa't isa. Dahil palaging trabaho ang inaatupag at madalas itong maging topic ng usapan, nag-a-allot talaga sila ng time na walang kinalaman sa work para hindi mapabayaan ang kanilang relasyon.
Matatandaang mahigit 12 years na ang relasyon ng dalawa, at noong May 2023 lang opisyal na kinumpirma ni Martin ang kanilang romance.
Sana all may support system na pati OBB ng show, gaganahan ka mag-boss move!