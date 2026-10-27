16 stars, isang Bahay ni Kuya: PBB Collab Edition 3.0 officially started na!
Pumasok na sa iconic Bahay ni Kuya ang 16 na personalities mula sa dalawang magkaibang network noong 24 October 2026 para sa Pinoy Big Brother: Collab Edition 3.0. Ang bagong chapter na ito ng Philippine reality television ay pinag-isa ang walong Kapamilya at walong Kapuso housemates sa isang kompetisyon.
Pinaghalong mga aktor, beauty queens, content creators, models, at aspiring entertainers ang bumubuo sa lineup. Dahil magkakaiba ang kanilang mga personality, background, at life experiences, inaasahang magdadala sila ng fresh dynamics, mga bagong pagkakaibigan, at siyempre, mga challenges habang nasa loob ng bahay.
Ang mga Kapuso at Kapamilya faces
Kabilang sa mga leading housemates ang Kapuso actresses na sina Mikee Quintos at Winwyn Marquez. Bukod sa pag-arte at pagkanta, si Quintos ay isa ring licensed architect.
Kasama rin sa Kapuso side si Winwyn Marquez. Bilang isang actress at dating Reina Hispanoamericana titleholder, pagkakataon ito para sa mga viewers na makita ang mas personal na side niya sa labas ng pagiging beauty queen.
Sa Kapamilya side naman, pumasok si Cianne Dominguez. Kilala siya bilang It's Showtime host at dating Sexy Babe winner. Kasama rin niya si Gehlee Dangca. Isang former UNIS member si Dangca, kaya dala niya sa reality format ang kanyang karanasan mula sa Korean entertainment industry.
Iba pang housemates na dapat abangan
Nandiyan din si Robbie Jaworski. Anak siya nina Robert Jaworski Jr. at ng dating actress at equestrienne na si Mikee Cojuangco. Bilang Star Magic actor, chance niya ito para bumuo ng sariling identity sa harap ng publiko.
Hindi rin papahuli ang iba pang Kapamilya representatives gaya nina Nathan Garcia, na isang rising Star Magic actor, at ang beauty queen na si Shea Valerio. Nandito rin si Primo Alterado, na isang online content creator.
Sa listahan ng mga housemates, kasama rin si Raheel Bhyria, na isang Sparkle actor at boxing enthusiast. Naroon din si Nicole Fortuna, na isang content creator at online personality.
Para naman sa mga digital creators at students, pumasok si Jeo Ong, na isang outdoor enthusiast. Kasama rin si Lans Nagal, na kasalukuyang veterinary medicine student. Hindi rin mawawala si Bela Arcal, na may dalang karanasan sa pagtatrabaho sa isang overseas factory.
Ang hamon sa loob ng bahay
Ngayong officially nasa loob na ang 16 na housemates, kailangan nilang mag-adjust sa buhay na malayo sa kanilang usual routines. Dito na papasok ang pag-navigate sa mga daily tasks, pag-handle ng personal differences, at ang teamwork habang nasa ilalim sila ng constant observation.
Sa kabila ng kanilang celebrity connections at popularity sa social media, susubukan ng kompetisyon ang kanilang authenticity at determination. Layunin nito na makabuo sila ng meaningful relationships habang pinapakita ang tunay na personalidad sa likod ng mga pamilyar na mukha.
Ang collab na ito sa pagitan ng dalawang major television networks ay nagdaragdag ng bagong dimension sa kompetisyon. Sa pag-unfold ng PBB Collab Edition 3.0, mapapanood kung paano haharapin ng mga contestants ang pressure ng reality television para makuha ang suporta ng mga Filipino audiences.
Sino kaya sa kanila ang unang magkakaroon ng friction o unang makakahanap ng soulmate sa loob?