Atoy at Samir, maghaharap na sa The Master Cutter
Haharapin na ni Atoy, na ginagampanan ni Dingdong Dantes, ang kanyang mortal na kaaway na si Samir (KC Montero). Ang goal? Alamin kung ano na talaga ang nangyari kay Mercado. Makuha kaya niya ang mga sagot mula sa kanyang mortal na kaaway?
Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang The Master Cutter ay isang drama action series na mapapanood sa GMA Network at Netflix. Tutukan ang The Master Cutter Book Two sa oras na 8:00 p.m. sa GMA Prime.
Simulcast din ito sa GMA, GTV, Heart of Asia, at I Heart Movies. Pwede ring i-download ang GMA Play sa Apple App Store at Google Play, o kaya naman ay bisitahin ang GMANetwork.com/GMAPlay at sa mga Android TV.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.