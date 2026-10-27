Ingat sa fake recruitment: GMA Network, nagbabala laban sa mga nagpapanggap bilang si Annette Gozon-Valdes
Naglabas ng warning ang GMA Network noong Lunes, Oktubre 26, para alertuhin ang publiko tungkol sa mga unauthorized recruitment activities. May mga indibidwal na ginagamit ang pangalan ni Senior Vice President Atty. Annette Gozon-Valdes para mang-recruit ng mga aspiring talents.
Lumabas ang advisory matapos makatanggap ang ilang tao ng mga mensahe sa Viber mula sa mga nagpapakilalang si Gozon-Valdes. Pinaaalalahanan ng network ang publiko na maging mapagmatyag laban sa mga nagpapanggap na si Gozon-Valdes at nagsasagawa ng unauthorized recruitment sa iba't ibang messaging at calling applications.
Linaw ng GMA Network, mayroon silang official channels at designated talent management teams para sa mga ganitong proseso. Binigyang-diin nila na hindi sila kailanman makikipag-ugnayan sa mga aspiring talents gamit ang mga unofficial messaging apps para sa recruitment purposes.