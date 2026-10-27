Michelle Dee, sasabak sa MGI All Stars 2026: May ibubuga pa tayo
Handa na ulit mag-rampa si Michelle Dee sa international stage para sa Miss Grand International (MGI) All Stars 2026. Ang announcement ng kanyang participation ay kasabay na lumabas online habang nagaganap ang red carpet premiere ng kanyang pelikulang “Red Crown” noong Lunes, Oct. 26, sa Ortigas.
Siyempre, hindi nagpahuli ang mga supporters at fellow beauty queens sa pag-cheer kay Michelle. Super grateful naman ang beauty queen sa mainit na pagtanggap sa kanya, lalo na’t kahit hindi siya nanalo ng korona noong 2023, tinuring pa rin siyang winner ng publiko. Sabi pa ni Michelle, I feel like may ibubuga pa po tayo and I’m so happy for all the support that you have been continuously giving me and it’s time to give back and show them that we are better, brighter, and stronger in the MGI All Stars stage.
Kinuha ng MGI ang kanyang international experience para i-highlight sa official Instagram account nila, gaya ng pagiging Top 10 niya sa Miss Universe 2023 at Top 12 sa Miss World 2019. Let's be honest, powerhouse talaga ang track record na 'to kaya exciting makita kung paano niya lalamunin ang stage.
Si Michelle ang ikalawang Miss Universe Philippines titleholder na sasabak sa MGI All Stars. Nauna na rito si Gazini Ganados na tumapos naman sa Top 5 sa previous edition ng competition.
Hindi lang si Michelle ang dala ng Pilipinas dahil kasama rin niya sa lineup sina Alexie Brooks at Anne Patricia Lorenzo. Pareho silang nanalo ng titles sa Reina Filipinas bago nakuha ang slots para sa Grand All Stars competition.
Mark your calendars na dahil ang final competition ng MGI All Stars 2026 ay gaganapin sa Dec. 12. Ready na ba ang lahat sa pasabog ni Michelle?