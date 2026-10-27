Andrea Brillantes, pumutok ang tenga habang nag-shooting sa Cebu
Sabi ni Andrea Brillantes, naputok ang eardrum niya habang nag-da-deep sea diving sa Oslob, Cebu para sa pelikulang “Laya”. Nangyari raw ito habang nagfi-film siya ilang metro sa ilalim ng dagat kasama ang mga butanding.
Kahit experienced diver si Andrea, hindi raw siya nakapaghanda sa nangyari. Bigla raw siyang nakarinig ng malakas na 'pop' at nakaramdam ng matinding sakit sa tenga. Aminado ang actress na nakakatakot ang moment na 'yon dahil kailangan niyang abutin ang mga malalaking butanding na nasa malalim na part ng tubig, pero pinush pa rin niya ang shoot.
Sa gitna ng pain, nakaramdam din daw siya ng disorientation at nagka-nosebleed, kaya naman instinctively siyang lumangoy paitaas. Ang scene na ito ay dapat may sound ng putok ng baril sa background. Pero kahit hirap na hirap physically, nanatili raw siyang in character. Dagdag pa niya, mas naging challenging ito dahil kailangan niyang mag-float nang walang goggles.
Naka-record ang candid moment na ito at kasama na raw sa official trailer ng “Laya”.
Tungkol sa 'Laya'
Ang “Laya” ay isang revenge drama sa direksyon ni Sigrid Andrea Bernardo at produced ng Rein Entertainment. Bida rito sina Andrea Brillantes, JC Santos, at Anthony Jennings. Gaganap si Andrea bilang si Sab, isang babaeng nagpaplano ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang ama. Hinanap niya ang suspect na si Tuki, isang ex-convict na ginagampanan ni JC Santos, sa isang isla kung saan naging outcast ito dahil sa kanyang physical condition.
Para kay director Bernardo, hindi lang ito tungkol sa paghihiganti kundi tungkol din sa second chances at peace of mind. Curious din ang director kung paano itatapat ni Andrea ang kanyang angelic face sa role ni Sab, na kailangang magmukhang likable pero nakakatakot din sa parehong pagkakataon.