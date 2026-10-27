Apl.de.Ap, may bagong solo EP na para sa Pinoy
Bumalik sa kanyang roots ang global music icon na si Apl.de.Ap sa paglabas ng kanyang bagong EP sa ilalim ng GMA Music na pinamagatang PPP. Ang acronym na ito ay tumatayo para sa Power to the Pilipino People. Sa tatlong kanta nito, ginawa ni Apl ang proyekto bilang isang personal na yugto sa kanyang pagiging artist, kung saan nagsilbi itong love letter, rally cry, at patunay ng kanyang debosyon sa sariling bayan.
Sabi ni Apl, ito ang kanyang kauna-unahang solo EP bukod sa kanyang mga gawa kasama ang Black Eyed Peas. Gusto raw niyang masiguro na nirerepresenta nito kung sino siya bilang isang Filipino, kaya naman inalay niya ang buong EP sa Pilipinas. Layunin ng mga kanta na magbigay ng inspirasyon at empowerment sa bawat Pinoy. Paalala rin ito na may sariling kapangyarihan ang mga Pilipino bilang indibidwal at bilang isang nasyon, at kaya nilang gumawa ng positibo at permanenteng pagbabago sa buhay nila at ng ibang tao kung magtutulungan sila.
Sino nga ba ang Black Eyed Peas? Sila ay isang American musical group na nabuo noong 1992. Binubuo ito ngayon nina will.i.am, apl.de.ap, at Taboo. Dati ring bahagi ng grupo ang singer na si Fergie noong peak ng kanilang popularity noong 2000s bago ito umalis noong 2018. Kilala ang grupo sa pagbenta ng mahigit 80 milyong albums at itinuring na isa sa mga most successful acts sa Billboard Hot 100 noong dekada 2000.
Pag-ibig, Pag-asa, at Kapayapaan
Naka-angkla ang PPP sa mga values, kultura, at wikang Filipino. Hinati ang EP sa tatlong thematic pillars: pag-ibig, pag-asa, at kapayapaan. Sa aspeto ng pag-ibig, nandiyan ang carrier single na "Why," na isang collaboration sa pagitan ni Apl at ng OPM rockstar na si Bamboo. Tinatalakay ng kanta ang ganda at ang sakit na kasama sa pagmamahal sa isang bansa.
Para kay Apl, ang "Why" ay isang love letter para sa bansa, pero inamin niya na tulad ng anumang love story, may kasama itong heartbreak base sa mga nangyayari sa paligid. Isang shoutout din ito para sa mga leaders at mga taong nasa posisyon para mas magmalasakit sa bansa at sa kapwa. Hinihimok niya ang mga nasa kapangyarihan na kumilos para sa kabutihan ng lahat at hindi para sa personal na interes lang. Mensahe rin ito sa mga Pilipino na huwag basta-basta tanggapin ang mga nangyayari at dapat tumayo para sa kanilang mga karapatan.
Resilience at Pagkakaisa
Para naman sa pillar ng pag-asa, inilabas ang kantang "Turn Around" kasama ang Fil-Am artist at co-member sa Black Eyed Peas na si J. Rey Soul. Ang track na ito ay tungkol sa resilience o ang kakayahang bumangon kahit sa pinakamahihirap na hamon ng buhay. Ayon kay Apl, kinakanta niya ito para rin sa sarili niya upang malampasan ang mga hamon ng buhay.
Ang huling kanta naman ay ang "Pinoy United" na tampok ang King of Moro Songs na si Datu Khomeini. Ito ang anthem na nag-champion ng kapayapaan. Kinuha ang inspirasyon ng kantang ito mula sa peace process at cultural richness ng Mindanao. Isinama si Datu Khomeini upang katawanin ang boses at heritage ng mga rehiyon sa timog ng Pilipinas.
Sa pamamagitan ng PPP, sinisikap ni Apl.de.Ap na pag-isahin ang global soundscapes at ang authentic Filipino storytelling. Gusto niyang magbigay ng timely reminder tungkol sa kung ano ang kayang makamit ng pagkakaisa at pride.
Ang PPP (Power to the Pilipino People) ay available na ngayon sa lahat ng major streaming platforms worldwide sa ilalim ng GMA Music. Game na bang i-stream ang vibe ng bayan?