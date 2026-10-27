Mavy Legaspi, inamin na not in a good place mentally bago ang pag-exit sa PBB
Inamin ni Mavy Legaspi na hindi siya nasa mabuting kalagayan pagdating sa kanyang mental health bago siya nagpasyang mag-break muna sa trabaho. Dahil dito, humiling siya ng hiatus sa kanyang management bago nagsimula ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 3.0.
Sa isang ambush interview noong Lunes, October 26, sa red carpet premiere ng satirical film na “Red Crown” ng GMA Pictures, ibinahagi ng actor-host ang totoong dahilan ng kanyang pagkawala. Dumating siya sa event para suportahan ang girlfriend na si actress Ashley Ortega na isa sa mga lead cast ng pelikula.
Hindi raw dahil sa bashing
Nilinaw ni Mavy na hindi ang mga batikos noong finale night ng second season noong February ang naging dahilan ng kanyang pag-alis sa PBB. Ayon sa kanya, 100% sure on both ends. From ABS and from GMA, that’s not the reason.
Binigyang-diin niya na ang pag-alis niya ay tungkol sa paghahanda ng sarili physically at ang katotohanang hindi siya okay mentally noong panahong iyon. Dahil dito, naging mapagpakumbaba at magalang ang kanyang paghingi ng hiatus sa management para magkaroon ng oras na mag-heal at i-ready ang kanyang sarili.
Moving forward na sa career
Nang tanungin kung miss na niya ang pag-ho-host ng PBB ngayong may bagong season na, sinabi ni Mavy na grateful siya sa kanyang mga dating co-hosts. Binanggit niya na nag-message ang mga ito noong Big Night para sabihing miss siya, pero pinili na niyang mag-move forward.
Para sa kanya, tapos na ang yugtong iyon at mas pipiliin niyang pumunta sa mga lugar kung saan siya mas lalago at mag-go-grow. Sinuportahan din niya si Michael Sager, ang kanyang supposed replacement para sa bagong season. Binati pa niya ito at nagkausap na sila.
Paano niya hinarap ang bashers
Babalik-tanaw kung bakit siya nabatikos, umani ng puna si Mavy sa social media pagkatapos ng kanyang hosting performance sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 finale. Maraming viewers ang nagsabing mabagal at awkward ang kanyang delivery.
Nag-explain naman si Mavy noon na may mga audio delays at echoes sa mikropono sa venue kaya nahirapan siyang magsalita nang maayos habang live ang broadcast. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga nanonood dahil dito.
Kahit ganoon, sinabi ni Mavy na hindi siya naapektuhan ng bashing dahil mayroon siyang "strong heart." Para sa kanya, wala naman kasi silang lakas ng loob na sabihin ang mga negatibong komento nang harapan.
Sinuwerte rin siya dahil hindi niya madalas makita ang mga bashers sa kanyang social media accounts. Ayon sa kanya, hindi bashing-related ang algorithm ng kanyang accounts kaya hindi lumalabas sa feed niya ang mga negatibong komento.
Samantala, ang bagong season ng PBB ay may revamped na Bahay ni Kuya at tampok ang 16 na housemates, kabilang sina Winwyn Marquez at Mikee Quintos.
Kudos kay Mavy sa pag-prioritize ng mental health, kasi let's be real, mas okay nang mawala sa screen kaysa ma-burn out nang husto!