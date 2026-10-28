Maricel Soriano at Maris Racal, naghati sa Best Actress sa 42nd PMPC Star Awards for Movies
Nagkaroon ng tie sa Movie Actress of the Year award sina Maricel Soriano para sa Meet Greet Bye at Maris Racal, isang actress at singer, para sa Sunshine. Pangatlong Best Actress trophy na ito ni Maricel mula sa PMPC Star Awards for Movies, habang first time naman itong makuha ni Maris mula sa organisasyon.
Hindi rin nauwi sa isang trophy lang si Maris dahil nanalo ring Indie Movie of the Year ang Sunshine, at nakuha naman ni Antoinette Jadaone ang Indie Movie Director of the Year.
Sa kategorya ng mga leading men, Jericho Rosales ang tinanghal na Movie Actor of the Year para sa pelikulang Quezon. Samantala, humakot din ng parangal ang film na I'mPerfect matapos itong hirangin bilang Movie of the Year. Kasama sa mga nanalo mula sa nasabing movie sina Sylvia Sanchez bilang Movie Supporting Actress of the Year at Krystel Go bilang New Movie Actress of the Year.
Nanalo rin bilang Movie Supporting Actor of the Year si Richard Quan para sa How to Get Away From My Toxic Family. Para naman sa New Movie Actor of the Year, nakuha ito ni JM Ibarra para sa Child No. 82. Si JM Ibarra at Fyang Smith naman ang itinanghal na Movie Love Team of the Year.
Naganap ang awarding noong October 25, 2026, sa Winford Resort and Casino Manila kung saan kinilala ang mga outstanding performances at achievements sa Philippine cinema. Lester Pimentel Ong naman ang nanalo bilang Best Director para sa The Delivery Rider.
Hall of Fame at Special Awards
Nagbigay rin ng pagkilala sa mga veteran artists sa pamamagitan ng Hall of Fame inductions. Kasama rito sina Vilma Santos-Recto para sa Movie Actress of the Year, Ricky Lee para sa Movie Screenwriter of the Year, at Albert Michael Idioma para sa Movie Sound Engineer of the Year.
Ang "Nora Aunor Ulirang Artista Lifetime Achievement Award" ay iginawad kay Sharon Cuneta.
Deserved ba nila lahat o may kulang sa listahan?