Charo Santos at Annette Gozon, nag-collab sa viral TikTok trend
Hindi inaasahan ng lahat pero nangyari talaga: sumali sa viral na “All I See Is Dollar Signs” trend sina Charo Santos-Concio at Annette Gozon-Valdes. Ibinahagi ni Santos sa Instagram noong Saturday, Oct. 24, ang TikTok video kung saan makikita silang dalawa na nag-click ng kanilang heels bago sumayaw nang graceful sa beat ng kanta.
The collab no one expected! pa ang caption ni Santos sa post. Si Santos ay ABS-CBN board member at veteran actress, habang si Gozon-Valdes ay senior vice president for programming, talent management, worldwide, and support group ng GMA Network.
Tinawag itong cute ni Vice Ganda, habang legendary naman ang turing ni MJ Lastimosa sa interaction ng dalawa.
Ang nasabing trend, na gumagamit ng phrase na “All I See Is Dollar Signs,” ay isang social media dance challenge na naka-set sa kantang “Pour It Up” ni Rihanna mula pa noong 2013. Ang concept nito ay umiikot sa ideya ng pera at kayamanan.
Ang video ay lumabas kasabay ng pagdalo ng dalawang entertainment executives sa 17th anniversary celebration ng noontime variety show na “It’s Showtime.” Naging bahagi sila ng program’s “It’s Showtime AWAAARD!” celebration sa araw na iyon.
Let's be honest, seeing these two powerhouses just vibing and dancing together is the kind of energy we need. Sino kaya ang susunod na mag-cross-over na hindi natin inaasahan?