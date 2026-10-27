Alden Richards, baha ng support mula sa celeb friends matapos ang kontrobersya
Rallying behind their fellow actor, samu't saring suporta ang ipinarating ng mga Filipino celebrities at personalities para kay Alden Richards noong nakaraang weekend. Ito ay matapos magpakalat ng kontrobersya ang isang content creator tungkol sa Kapuso actor.
Kabilang sa mga hayagang nagpahayag ng paghanga at suporta ang Sparkle GMA Artist Center First Vice President na si Joy Marcelo, pati na rin sina Aiai delas Alas at Betong Sumaya. Isinulat naman ni Joy Marcelo online: Those who choose malice may make some noise, but they will never diminish his worth.
Dagdag pa niya, ang kabutihan ni Alden ang magsisilbing legacy nito at walang anumang kalupitan ang makakapag-rewrite noon. Let's be honest, nakaka-touch naman talaga 'yung ganitong klaseng support system kapag may kontrobersya sa social media. Sino ba naman ang hindi magdedepensa kung kilala nilang mabuti ang tao?
Kayo, naniniwala ba kayo na laging nananaig ang truth sa huli o sadyang maingay lang talaga ang internet?