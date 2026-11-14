Shuvee Etrata at Baus Rufo, naging panelists sa 2026 National Student PR Congress
Nagbigay ng inspirasyon at payo para sa mga kabataan sina Shuvee Etrata at Baus Rufo sa 2026 National Student PR Congress na ginanap sa De La Salle-College of Saint Benilde. Kasama ang voice actress na si Inka Magnaye, tinalakay ng dalawang star ang ibig sabihin ng pagiging "main character" sa panahon ngayon ng digital content creation.
Sa temang “In Our PR Era: The Next Chapter of Your Story,” nagbahagi sina Shuvee at Baus ng kanilang mga insight tungkol sa realidad ng online fame. Binigyang-diin nila ang mga responsibilidad na kaakibat ng pagiging content creator at kung gaano kalaki ang impact ng kanilang influence sa iba.
Paalala naman ni Shuvee sa mga mas bata sa kanila, mahalagang kilalanin muna kung sino talaga sila dahil hindi madali ang mundo. I believe you can make it as long as you believe in yourself, aniya.
Para naman kay Baus, kailangang may buhay ang isang tao sa labas ng social media. Payo niya na dapat kilalanin ang sariling "village" at "tribe" para kapag napapagod na sa criticism o sa pag-chase ng engagement at validation sa trabaho, alam pa rin ng isang tao kung sino siya kahit wala sa social media environment.
Ang event na ito ay inorganisa ng Public Relations Society of the Philippines (PRSP) para i-celebrate ang diversity ng PR profession. Pinag-usapan din dito kung paano binabago ng technology, behavior ng audience, at demand para sa transparency at accountability ang paraan ng komunikasyon ng mga tao at organisasyon.
Kasama rin sa two-day congress na ito ang iba pang Kapuso personalities tulad ni Kuya Kim Atienza at si JC Rubio, ang Senior Program Manager ng GMA Public Affairs at story creator ng Green Bones. Let's be honest, kailangan talaga natin ng ganitong reminders para hindi tayo masyadong ma-drain sa social media, 'di ba?