Ogie Alcasid musical ‘Kailangan Kita,’ magho-hold na ng auditions
Kailangang-kailangan na ng mga performers na mag-ready dahil announced na ang auditions para sa “Kailangan Kita: An Ogie Alcasid Musical.” Para ito sa mga gustong sumali sa cast bago ang theater debut nito sa 2027.
Open ang auditions sa lahat ng performers na 18 years old pataas, kahit ano pa ang gender o background. Ang first round ay mangyayari sa November 24 sa PETA Theater Center, habang ang callbacks naman ay sa November 28 sa Newport Performing Arts Theater.
Kung interesado ka, kailangang mag-register online. Ang deadline ng registration ay sa November 20, 5 p.m., o kaya naman ay kapag puno na ang lahat ng slots. Warning din ng production na registered applicants lang ang tatanggapin nila.
Kuwento ito tungkol kay Roger Kundirana, isang dating sikat na singer-songwriter na tinalikuran ang musika. Ayaw rin niyang pasukin ng anak niyang si Himig ang mundo ng music dahil tingin niya ay walang stable na future dito. Pero magbabago ang isip niya matapos niyang makilala si Arlene, ang music teacher ni Himig.
Naghahanap ang production ng mga actors para sa role ni Bruno na cool godfather ni Himig; sina Rihanna at Adele na kasing-edad ni Himig; si Justin na isang charming young man; at si Mr. Montecalvario na isang mayamang producer. Mag-o-audition din ang mga ensemble performers para gumanap na mga karakter mula sa community, school, at contemporary Manila.
Sina Ogie Alcasid at ang asawa niyang si Regine Velasquez ang magli-lead sa cast ng musical na nakatakdang mag-premiere sa May 2027.
Sana all may talent para makasama sa cast, 'no? Ready ka na ba mag-audition?