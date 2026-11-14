Heart Evangelista, bagong mukha na ng VIOMI AI Philippines
Official na ang partnership ni Heart Evangelista at VIOMI AI Philippines matapos ang kanilang contract-signing ceremony noong October 28, 2026. Ginanap ang grand launch sa Solaire Resort kung saan pormal na ipinakilala ang fashion icon bilang pinakabagong brand ambassador ng smart home technology brand.
Saksi sa event na ito ang mga representatives mula sa talent management team ni Heart, mga miyembro ng board ng VIOMI Philippines, pati na rin sina Mary at Khelvin Cruz na mga founders ng ZK Summit Holdings.
Kilala si Heart Evangelista bilang isang Filipino actress, television host, advocate, at entrepreneur. Kilala rin siya sa kanyang distinctive style at international presence sa fashion industry, at layunin ng brand na mapalawak ang reach nito sa mga Filipino consumers sa tulong niya.
Tech meets lifestyle
Ang goal ng VIOMI AI Philippines sa partnership na ito ay ilapit ang kanilang technology-driven products sa mas maraming tao. Gamit ang impluwensya ni Heart sa lifestyle at fashion, gusto ng brand na magkaroon ng lifestyle-oriented dimension ang kanilang pagpasok sa Philippine market.
Pagdating naman sa produkto, naka-focus ang VIOMI AI Philippines sa mga water purification at hydration solutions. Pinagsasama nito ang technological innovation at everyday convenience para sa mga households.
Kabilang sa kanilang product lineup ang mga water filtration systems na gumagamit ng reverse osmosis technology. May mga selected models din sila na may mineral-enhancement functions, hot-water dispensing, at smart monitoring features. Layunin nito na bigyan ang mga pamilya ng mas convenient na options pagdating sa pang-araw-araw na pangangailangan sa drinking water.
Habang mas maraming consumers ang tumitingin sa technology-driven household solutions, bahagi na ng usapan tungkol sa modern living ang mga produktong pinagsasama ang functionality, convenience, at contemporary design.
Expansion sa Cebu
Hindi lang sa Metro Manila plano ang pag-arangkada ng brand. Kasunod ng kanilang Philippine launch, naghahanda na ang VIOMI Philippines na palawakin ang kanilang reach sa Cebu.
Inaasahan na magiging available ang brand sa lungsod ng Cebu soon sa ilalim ng DMGC Group. Malaking hakbang ito para sa brand para makarating sa mga consumers sa labas ng Metro Manila at magkaroon ng presence sa mga key regional markets.
Bilang isa sa mga major commercial and economic centers ng Pilipinas, mahalagang market ang Cebu para sa mga brands na gustong palakihin ang kanilang retail at consumer reach sa Visayas. Sa pamamagitan nito, mas maraming tao sa rehiyon ang makikilala sa kanilang water purification at hydration solutions.
Bagaman plano na ang pagpasok sa Cebu, wala pang kumpirmadong specific launch dates, retail locations, at distribution details sa ngayon.
Ang grand launch sa Solaire Resort ay nagsilbing milestone para sa VIOMI AI Philippines dahil pinagsama nito ang pagpapakilala ng brand sa local market at ang pag-announce kay Heart Evangelista bilang kanilang brand ambassador. Sa tulong ni Heart at sa planong expansion sa Cebu, target ng VIOMI na mas makilala pa ng mga Pinoy na interesado sa modern household technology.
Sana all may smart water filter na aesthetic, 'no?