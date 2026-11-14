Chef Josh Boutwood, mag-po-pop up sa Rima Treetop Dining ng Shangri-La Boracay
Magkakaroon ng exclusive three-night culinary residency si Chef Josh Boutwood sa Rima Treetop Dining ng Shangri-La Boracay mula 25 hanggang 27 November 2026. Para sa event na ito, maghahanda siya ng six-course menu na pinagsamang signature creations mula sa kanyang restaurant na Helm at mga bagong putaheng ginawa specifically para sa Rima. Gagamit ang chef ng iba't ibang culinary traditions, distinctive flavours, at inventive techniques para sa menu na sumasalamin sa kanyang sariling approach sa pagluluto.
Ang Rima Treetop Dining ay matatagpuan sa gitna ng forest canopy, kung saan nagtatagpo ang nature at understated luxury. Napapalibutan ito ng lush foliage at mga tunog ng isla, kaya naman perfect ang intimate setting nito para sa mga gustong mag-slow down at i-savour ang moment. Ang refined cuisine at attentive service dito ay complement sa tranquil beauty ng paligid, kaya naman considered itong sanctuary for the senses na deeply connected sa natural beauty ng Boracay.
Ang creative process sa likod ng menu
Sa residency na ito, magpiprisinta si Chef Josh ng six-course menu na may selection ng kanyang signature dishes at mga bagong interpretasyon na ginawa para sa okasyon. Maaaring asahan ng mga guests ang interplay ng unexpected flavour combinations at mga carefully selected ingredients. Bawat course ay magsisilbing glimpse sa creative sensibility ng chef, at ang menu ay gagawa ng considered progression of dishes para may room pa rin for discovery sa bawat course.
Ang philosophy ni Chef Josh ay nakabase sa balance at simplicity. Tinatawag niya ang kanyang approach na simplicity at its finest, kung saan binibigyang-diin niya ang ilang carefully selected ingredients para hayaang mag-complement ang kanilang individual qualities. Makikita sa kanyang pagluluto ang thoughtful restraint, kaya nagiging cohesive at considered ang mga dishes nang hindi na kailangan ng unnecessary complexity.
Ang koneksyon ni Chef Josh sa Boracay
Bata pa lang ay bahagi na ng buhay ni Chef Josh ang Boracay. Ipinanganak siya sa Bedford, England, sa isang Filipino father at English mother, at lumaki sa pagitan ng United Kingdom, Spain, at Boracay. Dahil parehong nasa industry ang kanyang mga magulang, maaga siyang na-introduce sa mundo ng food and hospitality, na naging dahilan kung bakit nagsimula ang kanyang professional career sa edad na 16.
Malalim ang koneksyon niya sa isla dahil ang kanyang ama ay original doon. Naalala pa rin niya ang mga simpleng memorya gaya ng paglalakad pauwi galing school sa beach ng Boracay habang tinitingnan ang exceptionally white sand nito. Sa professional side naman, dito rin nagsimula ang kanyang restaurant career sa Pilipinas noong 2010 nang buksan niya ang Alchemy kasama ang kanyang pamilya. Ang venture na ito ang naglatag ng pundasyon para sa kanyang pag-evolve sa culinary world hanggang sa maitayo ang Helm.
Ang Michelin-starred track record
Kinikilala na si Chef Josh bilang isa sa mga leading culinary talents sa Pilipinas. Ang kanyang Manila-based restaurant na Helm ay nakatanggap ng Two Michelin stars sa inaugural Michelin Guide Manila and Environs & Cebu 2026, at na-retain ang distinction na ito sa 2027 edition. Sa ngayon, ito pa rin ang tanging restaurant sa Pilipinas na nakamit ang ganitong recognition, na isang defining milestone sa kanyang career.
Bukod sa Helm, marami pang ibang restaurant concepts si Chef Josh na nakakuha ng recognition mula sa Michelin Guide. Kasama rito ang Ember, Juniper, at The Test Kitchen na lahat ay naging Michelin-selected. Pinapakita nito ang lawak ng kanyang culinary work at ang kanyang continuous contribution sa dining landscape ng bansa.
Para sa mga gustong sumubok, ang six-course dinner sa Rima Treetop Dining ay available sa presyong Php 6,500 net per person. May mga optional wine pairings din na available for an additional charge. Required ang advanced reservations, at maaaring makipag-ugnayan sa restaurant reservations team via email sa [email protected] o tumawag sa (63 36) 288 4988.