Kapuso stars, hindi lang pang-Christmas ang pagiging generous
Sino ba namang hindi mapapa-smile kung may mga celebrity na handang tumulong? Pinatutunayan ng ilang Kapuso stars na ang pagtulong ay hindi lang pang-holiday season kundi isang daily commitment para magpakalat ng love at kindness sa iba.
Gamit ang kanilang influence at oras, patuloy silang sumusuporta sa iba't ibang charitable initiatives, volunteer work, at outreach programs para sa mga komunidad na nangangailangan. Reminder ito sa ating lahat na kahit ang pinakamaliit na act of kindness ay may malaking impact sa buhay ng ibang tao.
Nakaka-touch naman talaga na may mga stars na hindi lang puro glitz at glamour ang focus, kundi pati na rin ang pag-give back. Kayo, sino sa mga paborito nyong Kapuso stars ang idol nyo pagdating sa pagtulong?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.