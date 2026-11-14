Flight crew member, halos maiyak matapos ma-meet si Angelina Jolie
Sino ba naman ang hindi mapapa-kilig? Halos maiyak sa tuwa si Ken Ortega, isang Filipino flight crew member, matapos niyang makaharap ang Hollywood star na si Angelina Jolie habang papunta ito sa Pilipinas para sa 2026 Asean Inclusive Growth Summit.
Sa sobrang excitement, shinare ni Ken sa kanyang social media pages ang encounter na ito. Ayun sa kanya, hindi lang basta nakita ang American actress, kundi pinagbigyan pa siya nito para sa isang autograph.
DID THAT JUST HAPPEN?! Still processing the fact that Angelina Jolie became a passenger on a flight I was in! Thank you for flying with us, Ms. Angelina Jolie! It was a privilege to have you onboard! kwento ni Ken habang ipinapakita ang photo ng kanyang phone na may pirma ng aktres.
Siyempre, hindi mawawala ang fan-girling (o fan-boying!) moment. GUYSSS! GRABEEE. Ang ganda niya in person, same in TV and movies, sabi ni Ken. Dagdag pa niya, mabait at napaka-graceful daw ni Jolie, at talagang nakikipag-eye contact ito habang kinakausap siya. Sinabi rin ni Ken na sinubukan niyang mag-act normal habang kinakausap niya si Jolie.
Isang flight daw na hinding-hindi niya makakalimutan ang karanasang ito. Pero kahit sobrang fan, nanatili pa rin si Ken sa pagiging professional at respectful; hindi na raw siya humingi ng photo para i-respeto ang personal space ni Jolie.
Nandito si Jolie sa Pilipinas bilang isa sa mga featured speakers para sa 2026 Asean Inclusive Growth Summit.
Sana all na lang talaga nakakakuha ng autograph habang nagtatrabaho, 'di ba? Kayo, anong gagawin niyo kung nasa flight niyo si Angelina Jolie?