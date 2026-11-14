Hex, nag-relapse kay Tasha sa Taskforce Firewall
Mukhang nag-relapse si Hex, na ginagampanan ni Jak Roberto, kay Tasha na portray naman ni Rhian Ramos sa seryeng Taskforce Firewall.
Ang tanong ngayon: pagsisisihan ba ni Hex na nag-relapse siya kay Tasha? Para sa mga gustong makita ang outcome ng relapse na ito, mapapanood ang action drama series na ito Lunes hanggang Biyernes, 8:50 p.m. sa GMA Prime. Naka-simulcast din ito sa GMA-7, Heart of Asia, at I Heart Movies.
Para sa mga late na nanonood o hindi naka-abot sa first run, may second telecast ang show sa GTV tuwing 10:30 p.m. Kung gusto niyo naman ng on-the-go, available din ito sa GMA Play via Apple App Store, Google Play, GMANetwork.com/GMAPlay, at sa mga Android TV.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.