Brian Eno, tumangging sumama sa farewell tour ng Roxy Music dahil sa environment
Ayaw talaga sumama ni Brian Eno, ang musician at producer, sa 2022 farewell tour ng Roxy Music. Ayon kay Phil Manzanera, ang guitarist ng banda, tumanggi si Eno dahil sa environmental concerns.
Kuwento ni Manzanera, sinabi ni Eno na, I’m not flying anymore for environmental reasons. Sa totoo lang, napaka-Eno ng move na ito. Sabi ni Manzanera, pinaniniwalaan niya ang rason na ito dahil ganoon pa rin ang tao na nakilala niya noong 1971.
Kahit na umalis na si Eno sa banda noong 1973, nag-asa pa rin ang Roxy Music na maibalik siya para sa huling run ng kanilang mga shows. Pero hindi talaga ito nangyari. Sa katunayan, malinaw na kay Eno na noon pa man na wala siyang interes na mag-tour ulit kasama ang grupo. Sa isang interview noong 2012, sinabi na niya na hindi niya gustong mag-tour kasama ang Roxy Music, kahit na okay pa rin naman ang relationship nila ng mga dating bandmates niya.
Naganap ang 50th-anniversary tour ng banda noong 2022 matapos ang mahigit isang dekada na hindi sila nag-perform nang live. Natapos ang serye ng concerts sa isang sold-out show sa O2 Arena sa London noong October 2022. Kinumpirma ni Manzanera na iyon na ang huling pagkakataon na mag-live ang Roxy Music at hindi na sila tutugtog ulit.
Sana all may ganyang level ng dedication sa nature, 'no? Kayo, handa ba kayong i-cancel ang flight niyo para sa environment?