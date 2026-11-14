Carlos Yulo at Ernie Gawilan, binigyang-pugay ng Toyota Motor Asia
Sama-samang kinilala ng Toyota Motor Asia ang achievements nina Filipino gymnast Carlos Yulo at para swimmer Ernie Gawilan, kasama ang lima pang athletes, sa ginanap na One Team Asia event sa Nagoya, Japan.
Grabe ang hatid na pride ni Yulo matapos siyang humakot ng dalawang gold medals sa men’s floor exercise at vault. Ito ang unang dalawang gold medals ng Pilipinas sa Asian Games. Hindi rin nagpaawat si Gawilan sa Asian Para Games kung saan sinungkit niya ang kanyang ikatlong sunod-sunod na gold medal sa men’s 400-meter freestyle S7, at may dagdag pang silver sa men’s 200-meter individual medley SM7.
Hindi lang Pinoy ang bida rito dahil kasama rin sa listahan si Kunlavut Vitidsarn mula Thailand na nakakuha ng first Asian Games gold medal ng bansa nila sa men’s singles badminton. Binigyang-pugay din si Indonesian para cyclist Muhammad Fadli Imamuddin na nag-gold sa men’s C4, 4,000-meter individual pursuit at nag-set ng Games record na apat na minuto at 50.169 seconds.
Kabilang din sa mga kinilala si Singaporean para swimmer Toh Wei Soong na nakakuha ng limang medals (dalawang silver at tatlong bronze), si Muhammad Ammar Aiman Nor Azmi mula Malaysia na nag-silver sa men’s 400-meter T20, at ang Vietnamese para powerlifter na si Lê Văn Công na kumuha ng silver sa men’s 49-kilogram category. Ang huli ang nagbigay ng unang medalya para sa Vietnam sa Games.
Musika at Kotse
Bukod sa sports, ipinakilala rin ng Toyota ang regional music collaboration na “New Day Rising” sa ilalim ng Move Your World Beat initiative. Ang project na ito ay binuo ng pitong musicians mula sa iba't ibang dako ng Asia gamit ang mga sounds na sample mula sa mga Toyota vehicles.
Kabilang sa mga artists na sumali sina Miguel Benjamin at Paolo Benjamin ng indie folk-pop band na Ben&Ben. Ang kanilang mga individual works ay naging parte ng “New Day Rising” na iprinisinta sa Nagoya gathering. Inilabas na rin ng kumpanya ang “Move Your World Beat Volume 1” kung saan naroon ang mga individual tracks ng mga artists.
Sabi ni Toyota Motor Asia vice president Preston Tan, ang performance ng mga athletes ay patunay na ang personal determination ay nagbubunga ng achievements na nakaka-inspire ng iba. Binigyang-diin niya na ang suporta ng kumpanya ay hindi lang para sa mga medals at records, kundi para rin magbigay ng opportunities sa mga taong may iba't ibang abilities at backgrounds. Ganoon din daw ang approach sa music collaboration para hayaan ang mga artists mula sa iba't ibang bansa na ibahagi ang kanilang sariling style sa isang common project.
Sabi ng kumpanya, itutuloy nila ang pag-support sa mga athletes at creative talents sa pamamagitan ng mga programang mag-eencourage ng broader participation sa mga Asian communities.
Sino kaya ang susunod na magiging face ng ganitong collab?