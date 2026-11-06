Shaira Diaz at EA Guzman, ready na ba magka-baby?
Aminado ang actress na si Shaira Diaz at ang asawa niyang si EA Guzman na ready na silang magkaroon ng baby. Pero ang peg nila ngayon ay go with the flow lang muna para hindi sila ma-pressure.
Sa block screening ng kanilang film na “Buddy,” isang family drama na showing na sa mga sinehan, na-share ni Shaira na gusto talaga nilang mangyari ito. Sabi niya, That is what we want, actually. We want it to happen without us feeling pressured. Like, if it is meant to happen and it is given to us, then so be it.
Kaso, may challenge din si Shaira pagdating sa health. Inamin niya na may condition siya na PCOS, na ngayon ay tinatawag na PMOS o polyendocrine metabolic ovarian syndrome. Ayon sa mga report, ito ay isang hormonal and metabolic disorder.
Sabi ng actress, pakiramdam niya ay baka isa ito sa mga factor, pero umaasa siyang hindi. Pero don't worry, kasi under the care na raw sila ng isang OB-GYN para masiguradong smooth ang lahat.
Isang taon pa lang silang kasal at sa tingin ni Shaira, okay pa naman sila.
Katuwang naman nina Shaira at EA sa cast ng “Buddy” sina Elisse Joson, Benjie Paras, Empoy Marquez, Andre Paras, Isay Alvarez, at Archie Alemania.
Kayo, ready na rin ba kayo sa diaper duty o enjoy muna sa pagiging newlyweds?