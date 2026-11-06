Sasha Lacuna, Top 11 sa The Miss Globe; umabot na sa 12 edisyon ang placement streak ng Pinas
Sustain ang status ng Pilipinas bilang international pageant powerhouse matapos ituloy ni Binibining Pilipinas Sasha Lacuna ang placement streak ng bansa sa The Miss Globe competition na ginanap noong Biyernes ng hapon, Nobyembre 6, sa Thailand. Ang university student mula Tarlac ay nakapasok sa Top 11 sa final competition na ginanap sa Siam Niramit Phuket.
Same placement ito sa nauna sa kanya na si Annabelle McDonnell noong 2025 contest sa Albania. Let's be honest, ang haba na ng streak na ito dahil nagsimula pa ito noong 2015 nang manalo si Ann Colis sa current iteration ng pageant. Pero kung babalikan ang history, nanalo na rin si Bb. Pilipinas Maricar Balagtas noong 2001 sa dating version ng contest.
Ang journey ni Sasha
Hindi basta-basta nakarating si Sasha sa Top 21. Nakuha niya ang spot na ito dahil sa Miss Social Media award matapos siyang manguna sa dalawang rounds ng online voting sa social media pages ng pageant.
Hindi lang sa voting humataw si Sasha. Pumasok din siya sa Top 6 sa national costume competition at Top 10 sa preliminary swimsuit round. Naka-Top 25 din siya sa talent contest at Top 12 naman sa “Head-to-Head” challenge. Full support talaga ang performance niya sa iba't ibang categories.
Ang mga nanalo
Sa huli, ang korona ay napunta sa Vietnamese bet na si Nguyen Thu Thao. Dahil dito, triple-tie na ngayon ang Vietnam, Pilipinas, at Albania bilang mga bansang may pinakamaraming panalo sa current iteration ng pageant, kung saan may dalawang titleholders ang bawat isa. Tinalo ni Nguyen ang 51 iba pang candidates para makuha ang korona mula kay 2025 winner Cheraim Chayathanus Saradatta.
Nakuha naman ni Nam Ing Suttida Aladpu mula Thailand ang first runner-up spot, habang second runner-up naman ang Filipino-trained na si Maria Zheliaskova mula Ukraine. Sumunod naman si Sybel Hoekman ng Netherlands bilang third runner-up at si Pilar Macias ng Argentina bilang fourth runner-up at “Miss People’s Choice”.
Sa ngayon, si Maureen Montagne pa rin ang huling nanalo mula sa Pilipinas matapos siyang koronahan noong 2021 sa Albania. Keri pa ba natin ang isa pang crown next time?