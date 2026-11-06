Engaged na sina Khianna at Shae Shue K!
Confirmed na ang good news: engaged na ang drag artists na sina Khianna at Shae Shue K! Sa Instagram, ibinahagi ni Shae Shue K ang mga photos ng surprise proposal na nangyari mismo onstage habang ginagawa ang staging ng “CAKE” ni Brigiding sa Teatrino Promenade.
Sabi ni Shae Shue K sa caption, “YES NA YES Kent Ryan.” Aminado rin siyang nagulat dahil akala raw niya ay part lang ng performance ang lahat at sa mga movie o teleserye lang nangyayari ang ganitong eksena, pero totohanan na pala talaga.
Saktong seven years na rin silang magkapareha, kaya naman super excited na si Shae Shue K na makasama si Khianna habang-buhay. Pangakong mamahalin niya ito araw-araw at laging nandiyan para sa partner.
Para sa mga hindi nakakaalam, runner-up si Khianna sa third season ng "Drag Race Philippines" na nanalo naman si Maxie.
Sino kaya ang susunod na magsasabi ng 'yes' sa gitna ng stage?