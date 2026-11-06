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Engaged na sina Khianna at Shae Shue K!

Mandy Mandopoulos · Nobyembre 06, 2026

Confirmed na ang good news: engaged na ang drag artists na sina Khianna at Shae Shue K! Sa Instagram, ibinahagi ni Shae Shue K ang mga photos ng surprise proposal na nangyari mismo onstage habang ginagawa ang staging ng “CAKE” ni Brigiding sa Teatrino Promenade.

Sabi ni Shae Shue K sa caption, “YES NA YES Kent Ryan.” Aminado rin siyang nagulat dahil akala raw niya ay part lang ng performance ang lahat at sa mga movie o teleserye lang nangyayari ang ganitong eksena, pero totohanan na pala talaga.

Saktong seven years na rin silang magkapareha, kaya naman super excited na si Shae Shue K na makasama si Khianna habang-buhay. Pangakong mamahalin niya ito araw-araw at laging nandiyan para sa partner.

Para sa mga hindi nakakaalam, runner-up si Khianna sa third season ng "Drag Race Philippines" na nanalo naman si Maxie.

Sino kaya ang susunod na magsasabi ng 'yes' sa gitna ng stage?

May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.