Bimby Aquino at Richard Yap, nag-reunion na!
Nag-reunion na si Bimby Aquino at ang kanyang onscreen dad na si Richard Yap! Nag-post ang Sparkle GMA Artist Center sa Instagram ng photo ng dalawa sa isang brand event, at aminadong A reunion we didn’t see coming! ang ganap na ito.
Siyempre, throwback agad tayo sa 2014 movie na "The Amazing Praybeyt Benjamin" kung saan naging mag-ama sila sa screen. Sa film na iyon na pinagbidahan ni Vice Ganda, nag-cameo rin ang mommy ni Bimby na si Kris Aquino bilang si Krissy.
Kamakailan lang, nakita rin sina Bimby at Kris sa "Fast Talk with Boy Abunda" para sa isang two-part television special para sa birthday ni Tito Boy. Cute lang na nag-cross paths uli sila ni Richard, 'di ba? Sino pa kaya ang mga onscreen families na gusto nating makitang mag-reunite?